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إيلون ماسك يستحوذ على حصة في «تويتر»

قال المليارديرالأمريكي في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات المصغرة "تويتر" إنه يفكر بجدية في بناء منصة جديدة للتواصل الاجتماعي.
محمد عبد السند 2:26 م, الأثنين, 4 أبريل 22 2:26 م, الأثنين, 4 أبريل 22

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استحوذ إيلون ماسك قطب الأعمال والملياردير الأمريكي على حصة من الأسهم بلغت نسبتها 9.2% في شركة “ويتر”، حسبما أظهر افصاح حديث لهيئة الأوراق والبورصات الأمريكية، حسبما ذكر موقع “إنفيستينج دوت كوم”.

وقفزت أسهم “تويتر” في تعاملات ما قبل التداول اليوم بأكثر من 25% وصولا إلى مستويات قرب 50 دولار للسهم، بينما أنهت الشركة تعاملات الجمعة الماضي على ارتفاع 1.6% عند مستويات 39.3 دولار.

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إيلون ماسك مؤسس “تسلا” عملاقة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية، وأكبر شركة من نوعها في العال، وأيضا مالك شركة سبيس إكس للصواريخ، كان يفكر جديا في خطوة امتلاك منصة للتواصل الاجتماعي في الأيام الماضية.

ليس هذا فحسبـ، بل بات إيلون ماسك يفكر بجدية أيضا في اطلاق منصة جديدة للتواصل الاجتماعي على غرار تويتر وفيسبوك.

وفي هذا الصدد قال المليارديرالأمريكي في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات المصغرة “تويتر” إنه يفكر بجدية في بناء منصة جديدة للتواصل الاجتماعي.

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وكان ماسك يرد على سؤال أحد مستخدمي تويتر حول ما إذا كان سيفكر في إنشاء منصة تواصل اجتماعي تعطي الأولوية لحرية التعبير وتقدم الحد الأدنى من الدعاية.

وقال إيلون ماسك إن تويتر تقوض الديمقراطية بعدم التزامها بمبادئ حرية التعبير، وانتقد ماسك الذي يستخدم تويتر بكثرة، منصة التواصل الاجتماعي وسياساتها في الآونة الأخيرة.

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ونشر إيلون ماسك في الآونة الأخيرة استطلاعا على تويتر سأل فيه المستخدمين عما إذا كانوا يعتقدون أن تويتر يلتزم بمبدأ حرية التعبير، وكانت إجابة أكثر من 70% لا.

وفي تغريدة طالب إيلون ماسك من المتابعين التصويت بعناية حيث قال:”نتائج هذا الاستطلاع ستكون مهمة.. يرجى التصويت بعناية”.

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بقلم محمد عبد السند

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