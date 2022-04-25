أعلنت شركة تويتر أن الملياردير إيلون ماسك، مؤسس شركة “تسلا” اشترى منصة التواصل الاجتماعي بصفقة تبلغ قيمتها أكثر من 43 مليار دولار، بحسب ما نقلته شبكة روسيا اليوم عن وسائل إعلام أمريكية.

وذكرت وكالة “بلومبيرغ” أن شركة “تويتر” وافقت على الشروط والأحكام التي وضعها ماسك.

وأشارت إلى أن هذا الاتفاق من شأنه أن يحد من “ملحمة دامت شهورا شهدت قيام ماسك بالاستحواذ على حصة تبلغ 9.2% من “تويتر” وتوجيه موجة من الانتقادات إلى مجلس إدارة الشركة، ورفض فرصة للانضمام إلى مجلس الإدارة، وثم الإعلان عن عرض بقيمة 54.20 دولارا للسهم”.