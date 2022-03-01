إيلون ماسك يزود أوكرانيا بأجهزة استقبال الإنترنت الفضائي وسط تحذيرات من استهدافها

أعلنت أوكرانيا أنها تسلمت وحدات لاستقبال إرسال الإنترنت الفضائي من ستارلنك تبرعت بها شركة سبيس إكس المملوكة للملياردير إيلون ماسك، لكن أحد المتخصصين في أمن الانترنت حذر من استهداف الروس لتلك الوحدات، بحسب وكالة رويترز.

وقال ميخايلو فيدوروف نائب رئيس الوزراء الأوكراني على تويتر أمس الاثنين “ستارلنك هنا… شكرا إيلون ماسك”، ونشر صورة لشاحنة تبدو كالمركبات العسكرية محملة بأجهزة استقبال الانترنت الفضائي، وذلك بعد أيام من طلب المساعدة من ماسك.

ورد ماسك مالك شركة سبيس إكس مغردا “على الرحب والسعة”.

وحدات استقبال الانترنت الفضائي تبدو كالأطباق التي تلتقط البث التلفزيوني عبر القمر الصناعي

وتبدو وحدات استقبال الانترنت الفضائي كالأطباق التي تلتقط البث التلفزيوني عبر القمر الصناعي وتوفر خدمة انترنت سريعة نسبيا عن طريق التوصيل مع عدد كبير من الاقمار الصناعية.

تحذيرات من استهداف روسيا لوحدات ستارلنك

لكن جون سكوت ريلتون، أحد كبار الباحثين في مختبر (سيتزن لاب) لمراقبة الانترنت، حذر عبر تويتر من استهداف روسيا لوحدات ستارلنك.

وقال في تغريدة “من الجيد التبرع … بوحدات ستارلنك لكن تذكروا إذا سيطر (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين على السماء فوق أوكرانيا فسوف تصبح الوحدات هدفا سهلا لضربات جوية.

“تملك روسيا خبرة كبيرة في استهداف الناس من خلال اختراق الاتصالات عبر الاقمار الصناعية.”

ولم ترد سبيس إكس حتى الآن على طلب من رويترز للتعليق.

مجموعة تسلل إلكتروني تستخدم فيسبوك لاستهداف مجموعة من الشخصيات العامة في أوكرانيا

على صعيد آخر، قالت شركة ميتا بلاتفورمز إن مجموعة تسلل إلكتروني استخدمت فيسبوك لاستهداف مجموعة من الشخصيات العامة في أوكرانيا ضمت مسؤولين عسكريين وساسة وصحفيين بارزين في الوقت الذي يستمر فيه الغزو الروسي لبلدهم.

وأضافت ميتا إنها خلال الثلاثة أيام الماضية أزالت بشكل منفصل شبكة من حوالي 40 حسابا ومجموعة وصفحة مزيفة على فيسبوك وإنستجرام، تعمل من روسيا وأوكرانيا وتستهدف أفرادا في أوكرانيا، لخرقها قواعد الشركة التي لا تسمح بالسلوك الزائف المنسق.

تويتر يوقف ما يزيد على عشرة حسابات

وقال متحدث باسم تويتر إن الموقع أوقف أيضا ما يزيد على عشرة حسابات وحظر مشاركة عدد من الروابط لانتهاكها قواعدها التي ترفض التلاعب بالمنصة والرسائل العشوائية.

وقالت تويتر إن تحقيقاتها الجارية تشير إلى أنه جرى إنشاء هذه الحسابات في روسيا وأنها كانت تحاول تعطيل المحادثات العامة حول الصراع في أوكرانيا.

وعزت ميتا، في منشور أمس الاثنين، محاولات التسلل الإلكتروني إلى مجموعة تعرف باسم (جوست رايتر) والتي قالت الشركة إنها نجحت في الوصول إلى حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالمستهدفين.

وأضافت ميتا أن المتسللين حاولوا نشر مقاطع فيديو على موقع يوتيوب من حسابات تصور القوات الأوكرانية على أنها ضعيفة، أحدها مقطع زعم أنه يظهر جنودا أوكرانيين يخرجون من غابة ويرفعون علم الاستسلام الأبيض.

وقال فريق ميتا الأمني ​​إنه اتخذ خطوات لتأمين الحسابات المستهدفة وحظر نطاقات التصيد الإلكتروني التي يستخدمها المتسللون. وأحجمت الشركة عن الكشف عن أسماء أي من الشخصيات المستهدفة، لكنها قالت إنها نبهت المستخدمين حيثما أمكن ذلك.