إيلون ماسك يحدد شرطا وحيدا لإتمام صفقة «تويتر»

قال قطب الأعمال الأمريكي إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لـ”تسلا” عملاقة صناعة السيارات الكهربية إن صفقة استحواذه على تويتر مقابل 44 مليار دولار يمكن أن تمضي قدما إذا كشفت الشركة عن طريقة أخذ عينة من 100 حساب وكيفية إثبات أنها حسابات حقيقية.

ورداً على سؤال أحد مستخدمي تويتر حول ما إذا إذا كانت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تحقق في “مزاعم مشكوك في صحتها” للشركة، غرد ماسك “سؤال جيد، لماذا لا يقومون بذلك؟”

ورفضت شركة تويتر يوم الخميس مزاعم ماسك بأنه تعرض لخداع من أجل التوقيع على صفقة لشراء شركة التواصل الاجتماعي وقالت إن هذه الإدعاءات “غير قابلة للتصديق ومخالفة للحقيقة”.

وقالت تويتر في إفصاح صدر في الرابع من أغسطس الماضي: “وفقاً لقول لماسك، فقد تعرض هو – الملياردير المؤسس للعديد من الشركات ويقدم له المشورة العديد من الخبراء المصرفيين والمحامين في وول ستريت – للخداع من تويتر لتوقيع اتفاقية دمج بقيمة 44 مليار دولار، هذه الرواية غير قابلة للتصديق ومخالفة للحقيقة كما تبدو”.

ورفع ماسك دعوى مضادة على تويتر في الـ 29 من يوليو الماضي في تصعيد لمعركته القانونية ضد شركة التواصل الاجتماعي بسبب محاولته الانسحاب من الصفقة.

كانت المنصة قد رفعت في منتصف يوليو دعوى قضائية ضد أغنى رجل في العالم. ومن المقرر أن تبدأ المحاكمة في 17 أكتوبر.