إيلون ماسك يجنى 8.8 مليار دولار بعد بيع 3.2% من حصته في «تسلا»

تشير عملية البيع إلى أن “ماسك” لا يزال يتعين عليه بيع 11.6 مليون سهم في “تسلا” بقيمة 13.2 مليار دولار إذا أراد الوفاء يتعهده ببيع 10% من حصته بالشركة.

جنى الملياردير الأمريكي “إيلون ماسك” 8.8 مليار دولار من بيع أسهم في “تسلا” على مدار الأسبوعين الماضيين، حسبما ذكر موقع “إنفيستينج دوت كوم”.

وبدأ رجل الأعمال الأمريكي بيع حصته في “شركة تسلا” بعدما طرح استفتاء على “تويتر” حول بيع 10% من حصته في الشركة، وجاءت نتائج التصويت لصالح المقترح.

ومنذ إجراء الاستفتاء وحتى نهاية جلسة الجمعة الماضي، باع “ماسك” 8.2 مليون سهم في “تسلا” بقيمة 8.8 مليار دولار وهو ما يمثل 3.2% من حصته في الشركة.

وبحسب موقع “فوربس”، تشير عملية البيع إلى أن “ماسك” لا يزال يتعين عليه بيع 11.6 مليون سهم في “تسلا” بقيمة 13.2 مليار دولار إذا أراد الوفاء يتعهده ببيع 10% من حصته بالشركة.

وقفزت ثروة “ماسك” بمقدار 9.5 مليار دولار إلى 296.2 مليار دولار يوم الجمعة، بعدما ارتفع سهم “تسلا” 3.7%..

إيلون ماسك سيتبرع بالمليارات للفقراء

كان رجل الأعمال الأمريكي قد أعلن مؤخرا أنه على استعداد ليبع أسهم شركة “تيسلا” التي يملكها، لدعم فقراء العالم، في حال أثبتت الأمم المتحدة أن 2 بالمئة من ثروته كافية لحل مشكلة الجوع في العالم، كما تقول.

وأصبح ماسك تحت ضغط شديد في الأيام الأخيرة، بعدما قال المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، ديفيد بيسلي، إن 2 بالمئة من ثروة أغنى رجل في العالم كافية لإطعام جوعى العالم.

وجاء تصريح المسؤول الدولي بعد تقرير لمجلة “فوربس” الأميركية صنّف إيلون ماسك باعتباره أغنى شخص في التاريخ، إثر تمكنه من تحقيق 41 مليار دولار في أقل من 24 ساعة.

ومن المتوقع أن تصل ثروة ماسك في المستقبل المنظور إلى التريليون دولار، ليصبح أول تريليونير في العالم، علما بأن ثروته حاليا في حدود 300 مليار دولار.

وكتب ماسك في سلسلة ردود على تغريدة ذكرت فحوى حديث (الـ2 بالمئة من الثروة)، “أنه إذا تمكن برنامج الأغذية العالمية من إثبات كيف ستحل 6 مليارات دولار مشكلة الجوع في العالم، سوف أبيع أسهم شركة تيسلا فورا وأتبرع بالأموال”.

وأضاف أن الإثبات يجب أن يكون على هذه السلسلة من الردود في “تويتر”.

وقال إنه ينبغي على الأمم المتحدة أن تقدم كشفا مفتوحا، حتى يرى الجمهور كيف يتم إنفاق الأموال بدقة.