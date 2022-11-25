إيلون ماسك يجري تعديلا على علامة توثيق «تويتر» ويقسمها إلى 3 فئات

كشف الملياردير الأمريكي إيلون ماسك -مالك موقع التواصل الاجتماعي تويتر – عن إجراء تعديلات في علامة التوثيق على المنصة، عبر تقسيمها إلى 3 فئات: ذهبية ورمادية وزرقاء.

وأوضح إيلون ماسك – عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر – أن الشركات ستحصل على علامة تحقق ذهبية، والحسابات الحكومية ستحصل على علامة تحقق رمادية، أما الأفراد بغض النظر عما إذا كانوا من المشاهير أم لا، فسيحصلون على علامة التوثيق الزرقاء.

وأضاف أن عمليات التوثيق لهوية الشخصيات والشركات والحسابات الحكومية ستتم يدوياً قبل تفعيل علامة التوثيق بالنسبة لهم.

كما أشار إلى أن الإطلاق المبدئي للخدمة الجديدة سيكون الأسبوع المقبل.

وأوقفت الشركة مؤقتا خدمة الحصول على علامة التوثيق الزرقاء مقابل ثمانية دولارات التي تم الإعلان عنها في الآونة الأخيرة، بسبب انتشار الحسابات المزيفة، وقال إن خدمة التوثيق بالعلامة الزرقاء سيعاد إطلاقها في 29 نوفمبر الجاري.