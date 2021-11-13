إيلون ماسك يبيع أسهما في تسلا بقيمة 6.9 مليار دولار خلال أسبوع

باع إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لمجموعة “تيسلا” أسهماً تتجاوز قيمتها 6.9 مليار دولار خلال أسبوع واحد، حسب وثائق نشرتها هيئة تنظيم السوق الأميركية.

مبيعات إيلون ماسك في “تسلا”



وقالت وكالة رويترز إن ماسك (50 عاما) المولود في جنوب أفريقيا باع أكثر من 5.1 مليون سهم من شركة تصنيع السيارات الكهربائية، منها حوالي 4.2 مليون سهم في صندوق ائتماني.

وتعد هذه واحدة من أكبر عمليات البيع التي سجلت خلال فترة قصيرة من دون أن تكون بيعا إلزاميا أو في إطار نقل ملكية.

وقد أثرت إلى حد كبير على سعر السهم الواحد الذي خسر 15.4 في المائة من قيمته خلال الأسبوع.

تراجع سهم “تسلا”



وحتى قبل نشر الهيئة التنظيمية الوثائق الأولى التي تشير إلى المبيعات الأربعاء، تولى إيلون ماسك أمر إبلاغ الأسواق بنواياه.

فقد أجرى استطلاعا على حسابه على «تويتر» لمعرفة ما إذا كان عليه التخلي عن عشرة في المائة من أسهمه في «تيسلا». ورد 57.9 في المائة من 3.5 مليون شخص بالإيجاب.

وعندما فتحت وول ستريت الاثنين كان سعر السهم قد انخفض وتراجعت قيمته منذ ذلك الحين. وبالتالي، باع ماسك الأسهم بسعر أقل بكثير مما لو فعل قبل تغريدته.

وبذلك خسر ماسك ملايين الدولارات من الأرباح غير المحققة.

وكشفت وثائق أن رجل الأعمال بدأ بيع بعض هذه الأسهم على الأقل اعتباراً من 14 سبتمبر أي أنه لم يتأثر بالاستطلاع.

في نهاية العملية ما زال إيلون ماسك يحتفظ، حسب الوثيقة، بـ1.22 مليون سهم من «تيسلا» بالإضافة إلى 166.2 مليون دولار أخرى في صندوق ائتماني بقيمة إجمالية قدرها 173 مليار دولار بسعر الإغلاق أمس.

