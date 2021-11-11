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إيلون ماسك يبيع أسهما بقيمة 5 مليارات دولار في تسلا

في أول بيع لأسهم منذ 2016، باع ماسك قرابة 3.6 مليون سهم في تسلا، قيمتها حوالي 4 مليارات دولار، كما باع 934 ألف سهم أخرى مقابل 1.1 مليار دولار، بعد تفعيل خيارات للحصول على 2.2 مليون سهم تقريبا.
محمد عبد السند 12:07 م, الخميس, 11 نوفمبر 21 12:07 م, الخميس, 11 نوفمبر 21

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قال الملياردير إيلون ماسك ، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا ، إنه باع أسهما بخمسة مليارات دولار في الشركة، بعد أيام قليلة من استطلاعه رأي مستخدمي موقع تويتر في بيع 10% من حصته.

وفي أول بيع لأسهم منذ 2016، باع ماسك قرابة 3.6 مليون سهم في تسلا، قيمتها حوالي 4 مليارات دولار، كما باع 934 ألف سهم أخرى مقابل 1.1 مليار دولار، بعد تفعيل خيارات للحصول على 2.2 مليون سهم تقريبا.

وتعادل الأسهم المبيعة نحو 3% من إجمالي حيازاته في الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية، والتي تشكل القسم الأكبر من ثروته التي تقدر بنحو 281.6 مليار دولار، وفقا لفوربس.

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وبدأ ماسك استطلاع الآراء يوم السبت الماضي على تويتر في بيع حوالي 10% من حيازاته، ما ساعد في دفع سعر سهم تسلا للتراجع بعدما أيدت أغلبية البيع.

ونشر ماسك، مؤسس الشركة ومديرها التنفيذي، تغريدة موجهة لمتابعيه على ”تويتر“، السبت، قال فيها: ”لقد تم جني الكثير من الأرباح غير المحققة، والتي قيل إنها وسيلة لتجنب دفع الضرائب (…) لذا أقترح أن أبيع 10% من أسهمي في تسلا.. هل تؤيدون ذلك“.

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وهبط السهم 12% الثلاثاء، في عمليات بيع استمرت عدة أيام عرّضت مكانة الشركة كواحدة من الشركات التي تتجاوز قيمتها تريليون دولار للخطر، لكن السهم ارتفع 4.3% الأربعاء.

وكان بيع الأسهم الإضافية منفصلا ومنح ماسك احتياطيات كبيرة من السيولة النقدية إذ إن ثروته مرتبطة ارتباطا كبيرا بحصصه في تسلا وسبيس إكس.

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ورغم أن تسلا فقدت قرابة 150 مليار دولار من قيمتها السوقية هذا الأسبوع، فقد كان المستثمرون الأفراد مشترين صافين للأسهم، وبلغ صافي مشترياتهم يومي الاثنين والثلاثاء 157 مليون دولار، بحسب فاندا للأبحاث.

وفي وقت سابق، عرض إيلون ماسك بيع أسهمه في شركة ”تسلا“، في معرض رده على دعوة مدير برنامج الغذاء العالمي، ديفيد بيسلي، للتبرع بـ 6 مليارات دولار لإنقاذ الجائعين في العالم، الذين قال إنهم أكثر من 40 مليون جائع في أفريقيا.

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بقلم محمد عبد السند

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