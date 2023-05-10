إيلون ماسك موجها انتقادات لاذعة لـ«واتساب».. ميكروفون نشط في الخلفية

في محاولة لفضح نشاط تجسسي لتطبيق “واتساب”، شارك الملياردير إيلون ماسك الثلاثاء تغريدة مهندس في تويتر يزعم اكتشافه وجود ميكروفون نشط في الخلفية أثناء استخدام تطبيق “واتساب”، مما يسمح بتسجيل ما ينطق به مستخدميه لفترة زمنية طويلة.

وكتب ماسك تغريدة على حسابه على موقع تويتر، معلقا على الصورة قائلا إن “واتساب” تطبيق لا يمكن الوثوق فيه برغم استخدامه عالميا من قبل 2 مليار شخص حول العالم.

ميكروفون نشط في الخلفية

وكان ماسك يعلق على مغرد شارك مع متابعيه صورة يقول إنها تظهر أن “واتساب” يستخدم ميكروفون في الخلفية، بينما كان نائما ومنذ أن أستيقظ عند الساعة السادسة صباحا.

وقال إن الأمر جزء من جدول زمني أطول، وتساءل: “ما الذي يحدث؟”.

وتظهر لقطة الشاشة استخدامات الميكروفون في الهاتف، ويظهر أن “واتساب” هو الذي استخدم الميكروفون.

وكان هذا المغرد، كما يعرّف عن نفسه، فؤاد دبيري، الذي يظهر وصف حسابه الموثق بأنه مهندس في “تويتر” ويسكن مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا، حيث المقر الرئيسي لموقع التدوين المصغر.