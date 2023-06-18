إيلون ماسك محذرا من زيادة الضرائب على الأغنياء: ستضر بمحدودي الدخل

قال إيلون ماسك، أغنى رجل في العالم ورئيس شركة السيارات الكهربائية “تسلا”، إن دعوة الرئيس جو بايدن بخصوص زيادة الضرائب على الأغنياء من الأمريكيين لن تضر سوى الفئات محدودة إلى متوسطة الدخل، بحسب وكالة بلومبرج.

غرد ماسك موضحاً: “أنا أتفق مع ضرورة تجريم مخططات التهرب الضريبي المتقنة لكن التحرك في ذلك الاتجاه سيزعج الكثير من المتبرعين لذا سنرى أقوالاً بلا أفعال، وسيكون هؤلاء الذين سيتحملون فعلياً عبء الإنفاق الحكومي المفرط هم ذوو الدخل المنخفض إلى المتوسط نظراً لعدم قدرتهم على الهروب من ضريبة الرواتب”.

زيادة الضرائب على الأغنياء

جاءت تغريدة ماسك رداً على قول بايدن “اقترب وقت بدء دفع فائقي الثراء حصتهم العادلة”.

خلال جولة حملته في فيلادلفيا، أمس السبت، طلب بايدن من عمال النقابات دعم إعادة انتخابه ودعا لفرض ضرائب جديدة على الأغنياء والشركات.

أضاف بايدن أنه رغم زيادة عدد المليارديرات في الولايات المتحدة إلى حوالي 1000 ملياردير، فهم يدفعون حوالي 8% من أرباحهم للضرائب.

قال بايدن: “لقد دفعوا نسبة ضريبية أقل من المعلمين ورجال الإطفاء وأغلب من في هذه القاعة، حان الوقت ليدفعوا حد أدنى من الضريبة. أنا لا أمانع كونهم من أصحاب المليارات. لكن فقط ادفعوا حصتكم العادلة من الضرائب من فضلكم”.