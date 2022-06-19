إيلون ماسك: لا يهمني منصب رئيس «تويتر»

خلال أول لقاء له مع موظفي منصة التدوينات المصغرة “تويتر” هذا الأسبوع، أكد قطب الأعمال والملياردير الأمريكي إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لـ”تسلا” عملاقة صناعة السيارات الكهربية إنه لا يهتم بكونه الرئيس التنفيذي للشركة، حسبما ذكرت مجلة “بزنس إنسايدر” الأمريكية.

وقال ماسك في تسجيل للاجتماع الذي استمر ساعة: “هناك الكثير من الأعمال المنزلية التي يتعين عليك القيام بها كرئيس تنفيذي، وأريد فقط التأكد من أن المنتج يتطور بسرعة وبطريقة جيدة”.

وأضاف: “لا يهمني حقًا الألقاب الوظيفية، لكن الناس بحاجة للاستماع إلي”.

وعبّر الملياردير عن فلسفة مماثلة بشأن الألقاب التنفيذية في شركتيه “سبيس إكس” و”تسلا”، وفي مارس من العام 2021، أطلق ماسك على نفسه لقب “تكنو كينج” كما أطلق على المدير المالي زاك كيركورن لقب “سيد العملات”.

قال ماسك سابقًا في قمة مجلس الرؤساء التنفيذيين لعام 2021 في صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية: “كل هذه الألقاب الأخرى مصنوعة بشكل أساسي”.

وتابع:”لذا فإن الرئيس التنفيذي هو لقب وظيفي مختلق، المدير المالي هو عنوان مختلق، مستشار عام، لا يعني ذلك أي شيء”.

في شركتي “سبيس إكس و” تسلا”، ينشغل ماسك بالهندسة والإنتاج أكثر من الأعمال الإدارية والتشغيلية التي تأتي عادةً مع منصب الرئيس التنفيذي، كما أوضح في اجتماع “تويتر” الشامل الذي انعقد الخميس الماضي.

وفي حالة إتمام صفقة شراء “تويتر” ، قال ماسك إنه يريد تركيز انتباهه على “تصميم البرامج والمنتج” في التطبيق.

وأوضح في حديثه مع موظفي “تويتر”: “إذا قلت” مرحبًا، نحتاج إلى تحسين المنتج بالطريقة التالية وإضافة هذه الميزات”، فعلى سبيل المثال، أتوقع أن يستمع الناس إلي في هذا الصدد”.