إيلون ماسك لإسرائيل: إذا خلقتم أعداء أكثر ممن تقتلون فقد خسرتم

يرى الملياردير إيلون ماسك أغنى رجل في العالم، أن السلوك العداوني المكشوف الذي تنتهجه إسرائيل في حربها ضد حماس لن يؤدي إلى نصر ذا مغزى.

وقال ماسك الذي يمتلك منصة “إكس” (تويتر سابقا) أثناء مشاركته في بودكاست مع “ليكس فريدمان”، إن “مبدأ العين بالعين” من شأنه أن يجعل “الجميع عميانا”.

وقال ماسك الذي يترأس شركتي “سبيس إكس” و”تسلا”، إن استمرار العنف في غزة سيترك وراءه المزيد من الأشخاص الذين يكرهون إسرائيل.

وأوضح: “مقابل كل عضو في حماس تقتله إسرائيل، كم عدوا تخلق؟”.

وتابع: “إذا قتلت طفلاً ما في غزة، فقد حصلت على عددًا من أعضاء حماس”.

وقال: “إذا كان هدف الصراع هو خلق السلام، فإن إسرائيل يجب أن تسأل نفسها هل يتم خلق عدد أكبر أو أقل من الإرهابيين؟”.

ونصح ماسك لإسرائيل برد فعل “غير بديهي” يعمل على إحباط أغراض حماس “الهادفة إلى إحداث فوضى” من خلال “أفعال طيبة واضحة”.

وحسب ماسك، لا توجد “إجابة سهلة” لحل الصراع، لكن “رد فعل مبالغ فيه” من جانب إسرائيل ليس هو الحل.