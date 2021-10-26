«إيلون ماسك»: تسلا موديل Y أعلى طراز فاخر مبيعاً فى العالم

توقع إيلون ماسك، الرئيس التنفيذى لشركة تسلا الأمريكية لصناعة السيارات الكهربائية أن موديل Y سيكون الطراز الفاخر الأعلى مبيعًا فى العالم من أى نوع سواء تعمل بالوقود التقليدى “ديزل – بنزين” أو هايبرد بحلول عام 2023، مما يشير إلى تجاوزها مبيعات «موديل3» والذى يعد الأعلى مبيعًا بين طرازات تسلا حاليًا.

وقال فى كلمته خلال اجتماع المساهمين السنوى إن مستقبل تسلا سيكون مشرقًا بعد أن أصبح «موديل 3» السيارة الفاخرة الأعلى مبيعًا فى العالم، بالإضافة إلى كونها المركبة الكهربائية الأعلى تسليمًا، إلا أنه تكهن بتجاوز إيرادات مبيعات «موديل Y» «طراز 3» فى العام المقبل، خاصة مع بدء عملية إنتاج السيارة فى مصانع تسلا الجديدة فى أوستن وبرلين.

وبالتزامن افتتاح المصانع الجديدة تخطط شركة تسلا لإطلاق 3 لموديلات جديدة وهى سايبر تراك، التابعة لفئة الشاحنات بيك آب، وشاحنات سيمى التابعة لفئة النقل الثقيل، والجيل الجديد من رودستر التابعة لفئة السيارات الرياضية الكهربائية.

استهداف بيع 20 مليون سيارة كهربائية سنويًا

جددت سيدة الأعمال روبين دنهولم رئيس مجلس إدارة شركة تسلا، خلال الاجتماع مستهدفات الشركة من المبيعات سنويًا، والتى تطمح لتسليم 20 مليون مركبة كهربائية من طرازات العلامة الأمريكية بحلول 2030، بالتزامن مع تقديم عدد من الموديلات الجديدة التابعة لفئة الشاحنات.

ولجأت «دنهولم» إلى زيادة المدى الزمنى للوصول إلى هذا المستهدف 3 سنوات إضافية ليكون بحلول 2030 بدلًا من 2027، والذى سبق وحدده «ماسك» فى تدوينه سابقة نشرها على موقع التواصل الاجتماعى «تويتر» فى سبتمبر من العام الماضى والتى نصت على إمكانية قيام الشركة ببيع 20 مليون سيارة من العلامة التجارية تسلا بعد سبع سنوات من ذلك الحين.

وبدأت شركة السيارات الكهربائية الأمريكية أولى خطوات الوصول إلى هذا الهدف العام الماضى بعد أن تمكنت من تسليم ما يقرب من نصف مليون سيارة، ليقفز النمو المركب فى مبيعات تسلات منذ الربع الأخير من 2016 حتى نهاية العام الماضى إلى %71.

مبيعات تسلا ترتفع %97 خلال 9 أشهر

ارتفعت مبيعات تسلا من السيارات الكهربائية خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالى فى الفترة من يناير وحتى نهاية سبتمبر بنسبة تصل إلى %97، لتقفز إلى 627.3 ألف سيارة، مقارنة مع مبيعات نفس الفترة من 2020، والتى سجلت 318.4 ألف مركبة.

وتجاوزت تسليمات تسلا توقعات واستطلاعات وكالة بلومبرج خلال الربع الثالث من العام الحالى بعد أن تمكنت من تسليم 241.3 ألف سيارة، مقارنة مع نفس الفترة خلال 2020، والتى سلجت 139.3 ألف مركبة، على الرغم من استمرار أزمة نقص المكونات وما تفرضه من قيود على عمليات الإنتاج.

كانت توقعات 12 محللًا شملهم استطلاع وكالة بلومبرج حول تسليمات العلامة الأمريكية خلال فترة الربع الثالث من العام الحالى تشير فى المتوسط إلى 223.7 ألف سيارة.

وبحسب بيانات شركة تسلا المنشورة عبر موقعها الرسمى، بلغت معدلات إنتاج موديلات العلامة الأمريكية الرائدة فى صناعة السيارات الكهربائية 237.8 ألف سيارة خلال الربع الثالث من العام الحالى، مقسمة إلى 8941 مركبة من موديلات S، وX، بالإضافة إلى 228.9 ألف مركبة من موديلى 3، وY.

تسلا موديل Y تستحوذ على %50 من مبيعات الربع الثالث

أشار موقع cleantechnica إلى أن تسلا موديل Y تربعت للمرة الأولى على قمة طرازات العلامة الأمريكية الأعلى مبيعًا خلال الربع الثالث من العام الحالى بعد أن استحوذت على حصة تصل إلى %50 من إجمالى المبيعات، بنحو 120.8 ألف سيارة، فيما هبط ترتيب موديل 3 إلى المركز الثانى بعد أن استحوذت على حصة تمثل %46، بإجمالى 111.2 ألف مركبة.

واستحوذ موديل S على المركز الثالث فى قائمة طرازات تسلا الأعلى مبيعًا خلال الربع الثالث من العام الحالى بإجمالى 9 ألآف سيارة، بحصة %4، فيما حصد موديل X على المركز الرابع فى القائمة بعد بيعه ما يقرب من 300 سيارة فقط.

أما على مستوى الشهور التسعة الأولى من العام الحالى، فحافظ طراز موديل 3 على المركز الأول فى قائمة سيارات تسلا الأعلى مبيعًا بعد تسليمها 336.3 ألف سيارة، بحصة سوقية %54، فيما جاء موديل Y فى المركز الثانى ببيعه 278 ألف مركبة خلال الفترة من يناير وحتى نهاية سبتمبر بحصة سوقية %44، وتلاه موديل S بتسليمه 10.9 ألف وحدة، بحصة سوقية %2، والمركز الرابع من نصيب موديل X، والذى سجلت مبيعاته على مدار تلك الفترة 2.3 ألف مركبة.