إيلون ماسك: اشتراكات تويتر في أعلى مستوياتها على الإطلاق

قال إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تويتر إن تسجيلات المستخدمين الجدد للمنصة بلغت أعلى مستوياتها على الإطلاق، حيث بلغ متوسطها أكثر من مليوني شخص يوميًا في الأيام السبعة الماضية اعتبارًا من 16 نوفمبر وبنسبة 66%، مقارنة بالأسبوع نفسه من العام الماضي، وفقا لشبكة ” سى إن إن”.

وجاء ذلك بتغريدات لماسك تضمنت صور شرائح معلومات نشرها في وقت متأخر أمس السبت والتي قال إنها من “حديث” بشركته.

وعرضت الشرائح أيضًا عدد “الدقائق النشطة للمستخدم” وأنها في أعلى مستوياتها على الإطلاق، بمتوسط ​​ما يقرب من 8 مليارات دقيقة نشطة يوميًا للمستخدمين في الأيام السبعة الماضية اعتبارًا من 15 نوفمبر وبنسبة 30% مقارنة بنفس الأسبوع من العام الماضي.

ولفتت شرائح المعلومات إلى أن معدل انطباعات خطاب الكراهية كان أقل اعتبارًا من 13 نوفمبر مقارنة بمنتصف أكتوبر من العام الماضي.

على صعيد آخر، قال ماسك يوم الجمعة إنه سيدعم رون ديسانتيس إذا قرر حاكم فلوريدا ترشيح نفسه في انتخابات الرئاسة الأمريكية في عام 2024.

وكان ديسانتيس قد فاز في وقت سابق من هذا الشهر على منافسه الديموقراطي تشارلي كريست بنحو 20 نقطة مئوية ليعاد انتخابه حاكما لفلوريدا ويعزز وضعه كأبرز نجم صاعد في الحزب الجمهوري.

وقال ماسك على تويتر إن “تفضيلي لرئاسة عام 2024 هو شخص عاقل وسطي. كنت آمل أن يكون هذا هو الحال بالنسبة لإدارة بايدن ، لكني أشعر بخيبة أمل حتى الآن”.

وعندما سئل عما إذا كان سيدعم ديسانتيس في عام 2024 قال ماسك في تغريدة “نعم”.

وقال مالك شركة تويتر “للتذكير، كنت مؤيدا بقوة لرئاسة أوباما وبايدن وصوتت (على مضض) لبايدن على ترامب”.

وسبق أن قال ماسك في يونيو إنه يميل لدعم ديسانتيس لمنصب الرئيس في عام 2024. وأضاف أن حاكم فلوريدا سيهزم بسهولة بايدن في الانتخابات.