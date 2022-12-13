«إيلفيت كابيتال» تعتزم الاستحواذ على مستشفيات فى السعودية والأردن

قال عمر عبد القادر، رئيس قطاع الاستراتيجية لشركة «إيلفيت كابيتال»، إنها تُخطط للتوسع الخارجى خلال عام 2023، من خلال إتمام صفقتى استحواذ على مستشفيات بأسواق السعودية والأردن.

وأوضح عبدالقادر لـ«المال» أن شركة «إيلفيت كابيتال» بدأت مفاوضاتها الأولية للاستحواذ على مستشفى خاص إلى جانب مجموعة من المعامل الطبية ومراكز الأشعة، فى المملكتين السعودية والأردنية.

ولفت عبد القادر، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، على هامش القمة السنوية للاستثمار فى الرعاية الصحية أمس، إلى أن الشركة تُخطط لإنشاء أحد أكبر المستشفيات المتخصصة بمجالات القلب والأورام بمنطقة غرب القاهرة خلال 2023 .

وأضاف أن المستشفى المخطط إنشاؤه بداية العام القادم سيكون من خلال شراكة مع أحد المطورين العقاريين الذى يساهم بالأرض، مشيرًا إلى أن عملية الإنشاء ستتم على عدة مراحل .

وأكد أن «إيلفيت» لديها خطة للتوسع بالمحافظات من خلال الاستحواذ على 3 سلاسل للمعامل ومراكز الأشعة فى محافظات كفر الشيخ والمنصورة وأسيوط خلال العام الجديد.

وتركز «إيلفيت كابيتال» أعمالها على 4 أذرع رئيسية، تتمثل فى التحاليل والأشعة، إلى جانب المراكز العلاجية المتخصصة، والصيدليات، وأخيرًا التأمين الطبى.

وتعد «إيليفيت للاستثمار المباشر» المدير الإستراتيجى لمجموعة مراكز ومعامل «النيل»، كما شاركت «مصر كابيتال» فى إطلاق منصة «نايل مصر» للرعاية الصحية برأسمال 380 مليون دولار.