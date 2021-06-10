«إيلاب» تسابق الزمن لتشغيل مشروع جديد خلال النصف الثانى من 2021

توقع مصدر وثيق الصلة بالشركة المصرية لإنتاج الأكيل بنزين الخطى «إيلاب» تشغيل مشروعها الجديد لزيادة الإنتاج خلال النصف الثانى من العام الجارى.

ويستهدف المشروع زيادة الطاقة الإنتاجية للشركة سنويا بمقدار 4600 طن ،عبر تحويل انتاجها الثانوى «منتج الهاب» إلى منتج رئيسى «الالكيل بنزين الخطى» أو «اللاب».

وتأسست الشركة المصرية لإنتاج الأكيل بنزين الخطى «إيلاب» عام 2003 وفقًا لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 لتنفيذ وتشغيل مشروع الألكيل بنزين الخطي، وهو عبارة عن منشأة حيوية على مستوى عالمى تقع فى منطقة العامرية بالإسكندرية على مساحة تقترب من 242 ألف متر مربع.

وتسعى شركة ايلاب إلى زيادة طاقتها الإنتاجية الفترة القادمة لزيادة مبيعاتها وصادراتها للخارج عبر تنفيذ حزمة مشروعات جديدة بخلاف ذلك المشروع ،وفق المسئول.

ويعد المشروع واحدا ضمن حزمة مشروعات أخرى تخطط الشركة لتنفيذها بهدف زيادة القيمة المضافة للمنتجات البترولية، وتنفيذا لخطة تطوير وتحديث قطاع البترول،ورفع الطاقات الإنتاجية بنسبة %124

ويعتبر الألكيل بنزين الخطى المادة الخام الأكثر استخدامًا فى صناعة المنظفات،وتسعى الشركة لتغطية احتياجات السوق المحلية وتصدير الفائض للخارج.

ويسهم فى رأسمال شركة إيلاب كل من «المصرية القابضة للبتروكيماويات» بنسبة %21.01 ونفس النسبة للمصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، و%13.11 لوزارة المالية، و%34.15 لبنك الاستثمار القومي، و%0.22 لشركة رويال، و%10.5 للهيئة العامة للبترول، بين مساهمات أخرى.

ونفذت شركة ايلاب حزمة مشروعات أخرى الفترة الماضية أسفرت حاليا عن زيادة حجم إنتاجها من البرافينات بنسبة %120 من القيمة التصميمية للشركة خلال عام 2020.

جدير بالذكر أن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اعتمد مؤخرا أعمال الجمعية العمومية لشركة أيلاب لعام 2020.

أكدت الشركة نجاحها خلال العام فى تحقيق اعلى معدلات انتاج منذ بدء تشغيلها عام 2008 وذلك بطاقة تزيد عن 125 الف طن من منتج الالكيل بنزين (اللاب) الذى يعد المنتج الرئيسى للشركة ويعد المادة الخام المستخدمة بصناعة المنظفات اضافة إلى نحو 6100 طن من منتج الهاب كمنتج ثانوي.

كما نجحت فى تغطية احتياجات السوق المحلية بالكامل وتصدير الفائض للاسواق للخارجية فى 20 دولة، لتحقق اجمالى ايرادات من مبيعات انتاجها بقيمة تصل إلى 157 مليون دولار.