«إيكو سبورت» تقود فورد للنمو خلال الربع الأول

قادت إيكو سبورت مبيعات العلامة الأمريكية فورد فى السوق المحلية للنمو خلال الربع الأول من العام الحالى، لتسجل 351 وحدة مقابل 283 بنفس الفترة من العام السابق بزيادة بلغت %24

وقفزت مبيعات إيكو سبورت-منفردة-إلى 233 وحدة خلال 3 أشهر الأولى من العام الجارى مقابل 32 وحدة فقط بنفس الفترة من العام الماضى، بزيادة 201 سيارة وبنسبة نمو %628 لتتصدر إيكو سبورت قائمة طرازات فورد الاكثر مبيعا.

فى المرتبة الثانية بالقائمة حلت فورد فيستا التى باعت 64 وحدة مقابل 11 فقط خلال الربع الأول من 2019 بزيادة 53 وحدة، بنسبة ارتفاع وصلت إلى %481.

فى المقابل تراجعت مبيعات فورد فوجن إلى 26 سيارة مقابل 39 وحدة، بنسبة انخفاض بلغت %33 لتحل فى المرتبة الثالثة بقائمة طرازات فورد الأكثر مبيعا.

هبطت مبيعات فورد كوجا إلى 20 وحدة فقط مقابل 182 وحدة بتراجع يصل إلى %89 لتحتل بذلك المركز الرابع بين طرازات فورد الأكثر مبيعا خلال الربع الاول من العام الحالى.

باعت فورد موستانج 7 وحدات فقط محتلة المركز الخامس، مع العلم أنها لم تكن متوفرة خلال نفس الفترة من 2019.

فى المركز السادس جاءت فورد سى ماكس التى باعت سيارة واحدة خلال 3 أشهر الماضية مقابل سيارتين بنفس الفترة من 2019.

شهد الربع الأول من 2019 تسجيل 3 طرازات من فورد هى «فورد فوكس إيكو بوست، وفيستا، وإكسبلورر» مبيعات على التوالى (3، و13، وسيارة واحدة) على التوالى، إلا أن الطرازات الثلاثة لم تسجل بيع أى وحدة خلال الربع الأول من العام.

ورغم نمو مبيعاتها لم تتواجد فورد بقائمة أكثر العلامات التجارية مبيعا للسيارات الملاكى فى السوق المحلية خلال الربع الأول من العام الحالى، حين أنها ظهرت بقائمة الطرازات الملاكى المستوردة فى المركز 12 بحصة سوقية %1.3 من المبيعات الإجمالية للسوق البالغة 26.3 ألف وحدة، مقابل 14.2 ألف وحدة.