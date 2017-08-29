إيكويتى تطرح مناقصة لتطوير فندقى هيلتون الزمالك وسفير

❐ تدرس استحواذين فى قطاعى الأغذية والعقارات منى عبدالبارى تعتزم شركة إيكويتى القابضة للاستثمارات - الذراع الاستثمارية للحكومة الكويتية بمصر- طرح مناقصة لشركات التطوير العقارى، فى الربع الأول من العام المقبل، لتطوير فندقى هيلتون الزمالك، وسفير الدقى. قال مصدر بالشركة إنه جارٍ وضع كراسة الشرو

❐ تدرس استحواذين فى قطاعى الأغذية والعقارات

منى عبدالبارى

تعتزم شركة إيكويتى القابضة للاستثمارات – الذراع الاستثمارية للحكومة الكويتية بمصر- طرح مناقصة لشركات التطوير العقارى، فى الربع الأول من العام المقبل، لتطوير فندقى هيلتون الزمالك، وسفير الدقى.

قال مصدر بالشركة إنه جارٍ وضع كراسة الشروط لعملية التطوير، والتى تشمل الصيانة، وتحسين البنية التحتية والمرافق، وتحديث الوحدات الفندقية وزيادة عددها.

فيما أوضح أنه لم يتم تحديد تكلفة عملية التطوير بشكل نهائى حتى الآن، علما بأن آخر عملية صيانة وتحديث للفندقين تمت فى عام 2007.

تدير «إيكويتى» شركة الزمالك للاستثمار السياحى، المالكة لفندق هيلتون الزمالك، والمجموعة الدولية للاستثمار والسياحة، المالكة لفندق سفير الدقى، والشركتان تابعتان للحكومة الكويتية.

وقال المصدر إن «إيكويتى» فى المرحلة النهائية من المفاوضات للاستحواذ على حصة بشركة للصناعات الغذائية، وأخرى بشركة تطوير عقارى، رافضا الكشف عن التفاصيل لحين إتمام الصفقتين.

وكشف أن حجم الاستثمارات المرصودة لمصر خلال الفترة المقبلة، تبلغ 120 مليون دولار، مشيرا إلى أن تلك الاستثمارات تشمل محافظ أسهم وأذون خزانة.

كان المصدر قد كشف فى وقت سابق، اعتزام «إيكويتى» الاستثمار فى مصر بقطاعات الأدوية، والصناعات الغذائية، والتصنيع الزراعى.

وكان أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، قد أعلن تخصيص بلاده حزمة استثمارات بقيمة 4 مليارات دولار، لضخها فى قطاعات الاقتصاد المصرى المختلفة، من خلال الأدوات الاستثمارية المتنوعة، وذلك خلال مؤتمر «مصر المستقبل» الذى عقد فى مارس 2015.

وتدير إيكويتى استثمارات الحكومة الكويتية فى القطاع العقارى، الممثلة فى الشركة المصرية الكويتية للتنمية العقارية، والقطاع المصرفى الممثل عبر حصة بنسبة %49.7 من البنك العربى الأفريقى، إلى جانب قطاع الطاقة ممثلا بالشركة العربية لأنابيب البترول «سوميد»، فضلا عن الاستثمارات الفندقية المذكورة.