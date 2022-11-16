«إيكون» للصناعات الهندسية تسجل إيرادات بقيمة 1.6 مليار جنيه فى 9 أشهر

أظهرت أحدث نتائج أعمال لشركة الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير” إيكون”، ارتفاع إيراداتها إلى 1.6 مليار جنيه خلال التسعة أشهر المنتهية سبتمبر 2022، مقارنة مع إيرادات بلغت 1.5 مليار جنيه تقريبا خلال الفترة المقارنة من 2021.

وكشفت قوائم إيكون المجمعة المرسلة للبورصة اليوم الأربعاء، ارتفاع تكلفة النشاط إلى 1.16 مليار جنيه خلال التسعة أشهر مقارنة بتكلفة بلغت 1.12 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021.

فيما تراجع صافى الربح المجمع إلى 134.6 مليون جنيه خلال الفترة المذكورة، مقارنة بصافى ربح قدره 145.6 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021.

بينما ارتفع صافى الربح المستقل للشركة الأم إلى 35.2 مليون جنيه خلال الفترة المذكورة، مقارنة مع صافى ربح بلغ 12.5 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021، وفقا للقوائم المالية المستقلة المرسلة للبورصة بالتوازى.

وتراجع نصيب السهم من الأرباح المجمعة إلى 0.92 جنيه للسهم بنهاية سبتمبر الماضى، مقارنة مع نصيب بلغ 0.396 جنيه للسهم خلال الفترة المقارنة من العام الماضي .

إيكون للصناعات الهندسية سجلت إيرادات بقيمة مليار جنيه في النصف الأول

وأظهرت نتائج أعمال سابقة للشركة“إيكون”، ارتفاع إيراداتها إلى 1.06 مليار جنيه خلال النصف المنتهى يونيو 2022، مقارنة مع إيرادات بلغت مليار جنيه تقريبا خلال الفترة المقارنة من 2021.

وارتفعت تكلفة النشاط إلى 758.7 مليون جنيه خلال النصف المذكور مقارنة بتكلفة بلغت 715.8 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021، وفقُا للنتائج المرسلة للبورصة 17 أغسطس الماضي.

فيما تراجع صافى الربح المجمع إلى 72.2 مليون جنيه خلال الربع المذكور مقارنة مع 91.6 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021.

بينما ارتفع صافى الربح المستقل للشركة الأم إلى 16.6مليون جنيه خلال النصف المذكور مقارنة مع صافى ربح بلغ 12.4 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021، وفقا للقوائم المالية المستقلة المرسلة للبورصة بالتوازى.

ارتفاع إيرادات الربع الأول إلى 592 مليون جنيه

وأظهرت نتائج أعمال ربعية سابقة، ارتفاع إيرادات الشركة إلى 592 مليون جنيه خلال الربع الأول المنتهى مارس 2022، مقارنة مع إيرادات بلغت 458 مليون جنيه خلال 2021.

وكشفت قوائم “إيكون” المجمعة المرسلة للبورصة (21 يوليو الماضى) ارتفاع تكلفة النشاط إلى 440 مليون جنيه خلال الربع المذكور مقارنة مع تكلفة بلغت 309.6 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021.

فيما تراجع صافى الربح المجمع إلى 29.8 مليون جنيه خلال الربع المذكور مقارنة مع 55.3 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021.

بينما ارتفع صافى الربح المستقل للشركة الأم إلى 5.4 مليون جنيه خلال الربع المذكور مقارنة مع 3.3 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام السابق، وفقا للقوائم المالية المستقلة المرسلة للبورصة بالتوازى.

وتراجع نصيب السهم من الأرباح المجمعة إلى 0.20 جنيه للسهم بنهاية مارس الماضى مقارنة مع نصيب بلغ 0.36 جنيه للسهم خلال الفترة المقارنة من العام الماضي .

وكشفت آخر نتائج أعمال سنوية منشورة للشركة ارتفاع إيراداتها إلى 2.09 مليار جنيه مقارنة مع إيرادات بلغت 1.44 مليار جنيه خلال 2021.

بينما تراجع صافى الربح المجمع بشكل طفيف (6.5%) إلى 131.1 مليون جنيه خلال عام 2021، مقارنة مع 140.3 مليون جنيه خلال 2020، وفقا للنتائج المرسلة للبورصة 15 مايو الماضى.

كما تراجع صافى الربح المستقل للشركة الأم إلى 79.6 مليون جنيه خلال العام الماضى مقارنة مع 80 مليون جنيه خلال العام السابق 2020.

إيكون تشرع فى خطة الانقسام إلى ثلاث كيانات مستقلة وتغلق ملف استحواذ كينج سبان

هيئة الرقابة المالية

وحصلت الشركة فى يونيو الماضى على موافقة هيئة الرقابة المالية للشروع فى إجراءات تنفيذ عملية الانقسام إلى ثلاث شركات، إحداها متخصصة فى صناعة ألواح الساندوتش بانلز.

وقالت إيكون، فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية آنذاك، إن عملية الانقسام إلى ثلاث شركات ستجري بالقيمة الدفترية للأسهم طبقًا للقوائم المالية المنتهية 30 سبتمبر 2021.

ويتضمن مشروع الانقسام، المرسل للرقابة المالية، تأسيس شركتين (منقسمتين) تابعتين للشركة القاسمة الأم (إيكون للصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير” التى ستبقى باسمها ونفس عدد الأسهم بنفس القيمة الاسمية قبل الانقسام.

وتحمل الشركة الأولى اسم “ايكون للمبانى سابقة التجهيز والكرافانات”، بينما تحمل الثانية اسم “إيكون للألواح المعزولة icons panels”.

وأعلنت الشركة، فى 5 أكتوبر الماضي، موافقة مجلس الإدارة على تأسيس شركة جديدة لإنتاج الكارافانات بالمملكة العربية السعودية برأسمال مصدر 5 ملايين ريال سعودي.

ومن المقرر أن تتخصص هذه الشركة في تصنيع وتوريد وتركيب مباني سابقة التجهيز بجميع مستلزماتها، إضافة إلى تصنيع وحدات الإعاشة المتنقلة سابقة التجهيز المعروفة بالكرافانات.

كما أعلنت في 17 أكتوبر الماضى إغلاق ملف استحواذ مجموعة كينج سبان العالمية بعد 11 شهرًا تقريبًا من تقديم العرض المبدئي للشراء.

وتلقّت الشركة، فى 22 نوفمبر الماضى (2021)، عرضًا للتحالف الإستراتيجي مع إحدى شركات مجموعة كينج سبان العالمية المتخصصة فى المجال نفسه.

واختص التحالف بمجال تصنيع الساندويتش بانلز والأنشطة المرتبطة به، عن طريق استحواذ غير ملزِم على حصة لا تقلّ عن 65% من قطاع الساندويتش بشركة إيكون، بعد إتمام إجراءات فصله فى شركة متخصصة مستقلة تابعة، لكن المفاوضات تعثرت ولم تكتمل.