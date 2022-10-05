«إيكون» تؤسس شركة كارافانات بالسعودية برأسمال مبدئي 5 ملايين ريال

وافقت شركة الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير” إيكون”، على تأسيس شركة جديدة لإنتاج الكارافانات بالمملكة العربية السعودية برأسمال مصدر 5 ملايين ريال سعودي.

وقالت “إيكون” – في إفصاح مرسل للبورصة المصرية اليوم الأربعاء – إن هذه الشركة ستكون متخصصة في تصنيع وتوريد وتركيب مباني سابقة التجهيز بجميع مستلزماتها.

كما ستعمل في مجال تصنيع وحدات الإعاشة المتنقلة سابقة التجهيز المعروفة بالكرافانات إضافة إلى تصنيع ما يلزمها من منتجات مكملة.

إيكون تشرع فى خطة الانقسام إلى ثلاثة كيانات مستقلة

هيئة الرقابة المالية

وحصلت الشركة فى يونيو الماضى على موافقة هيئة الرقابة المالية للشروع فى إجراءات تنفيذ عملية الانقسام إلى ثلاث شركات، إحداها متخصصة فى صناعة ألواح الساندوتش بانلز.

وقالت إيكون، فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية آنذاك، إن عملية الانقسام إلى ثلاث شركات ستجري بالقيمة الدفترية للأسهم طبقًا للقوائم المالية المنتهية 30 سبتمبر 2021.

ويتضمن مشروع الانقسام، المرسل للرقابة المالية، تأسيس شركتين (منقسمتين) تابعتين للشركة القاسمة الأم (إيكون للصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير” التى ستبقى باسمها ونفس عدد الأسهم بنفس القيمة الاسمية قبل الانقسام.

وتحمل الشركة الأولى اسم “إيكون للمبانى سابقة التجهيز والكرافانات”، بينما تحمل الثانية اسم “إيكون للألواح المعزولة icons panels”.

كينج سبان تتفاوض للاستحواذ على قطاع البانلز منذ نوفمبر الماضي

منزل مصنع من ألواح الساندوتش بانلز

وتلقّت الشركة، فى 22 نوفمبر الماضى، عرضًا للتحالف الإستراتيجى مع إحدى شركات مجموعة كينج سبان العالمية المتخصصة فى المجال نفسه.

ويختص التحالف بمجال تصنيع الساندويتش بانلز والأنشطة المرتبطة به، عن طريق استحواذ غير ملزم على حصة لا تقلّ عن 65% من قطاع الساندويتش بشركة إيكون، بعد إتمام إجراءات فصله فى شركة متخصصة مستقلة تابعة.

وتواصلت المفاوضات بين الشركتين، منذ نوفمبر الماضى، دون التوصل إلى صيغة نهائية حتى شهر أبريل 2022، وسمح مجلس الإدارة لكينج سبان ببدء عملية الفحص النافى للجهالة على الشركة المنقسمة لتصنيع البانلز (تحت التأسيس) تمهيدا للاستحواذ عليها.

وقرر المجلس، فى 8 ديسمبر الماضى، فصل نشاطين من أنشطة الشركة فى شركتين مستقلتين بينهما قطاع الساندوتش بانلز، دون انتظار نتائج عرض “كينج سبان” العالمية.

وكلف المجلس الإدارة التنفيذية بإعداد مشروع تقسيم ووضع القوائم الافتراضية للشركات الناتجة عن الانقسام استنادًا إلى القوائم المالية فى 30 سبتمبر 2021 كأساس للتقسيم الرأسى.

ومن المقرر تقييم الصفقة بما يعادل 8.5 مرة من صافى الأرباح المحققة بقطاع الساندوتش بانلز فى شركة إيكون (قبل الفوائد والضرائب والإهلاكات والاستهلاكات) وفقا لما تسفر عن نتائج أعمال العام المالى 2021.

وتعمل مجموعة كينج سبان العالمية فى مجالات متعددة؛ من بينها الإنشاءات الهندسية، ويقع مقرها الرئيسى فى إيرلندا، وتمتلك 166 مركز تصنيع فى 70 دولة حول العالم، ويعمل لديها أكثر من 15 ألف عامل.

أما شركة إيكون فقد تأسست عام 1977 وأُدرجت فى البورصة منذ فبراير 1982، ويبلغ رأسمالها الحالى 485 مليون جنيه موزعا على 121.2 مليون سهم بقيمة اسمية 4 جنيهات للسهم، ويتوزع هيكل ملكيتها بين مجموعة من الأفراد من عائلة صقر بنسبة 44.48%، ومجموعة أخرى من عائلة الفار بنسبة 15.08%.

كما يستحوذ آخرون على 5.95% من إجمالي الأسهم، إضافة إلى آخرين ممن يتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة تحت سقف الـ5% وفقًا لآخِر إفصاح مرسل حول هيكل الملكية فى 7 يوليو الماضى.