«إيكوفيس» تنهي دراسة توفيق أوضاع قيد «نايل سيتي» بالبورصة

انتهت شركة إيكوفيس Ecovis من تقديم دراستها حول الوضع الحالي لاستمرار قيد شركة نايل ستي للاستثمار بالبورصة، واقتراح البدائل المختلفة واللازمة وخطة العمل لتوفيق أوضاع قيدها بالبورصة المصرية.

ووافق مجلس إدارة شركة نايل سيتي للاستثمار، على التقرير المقدم من الاستشاري شركة EVOVIS EGYPT، بشأن إعداد خطة ووضع بدائل ومقترحات للتوفيق مع قواعد القيد والشطب .

وكان مجلس ادارة شركة نايل ستي قد وقع اختيارة على شركة إيكوفيس Ecovis Egypt Consalting لإعداد الدراسة .

نسخة من توصيات إيكوفيس

وتعد إيكوفيس شبكة استشارية عالمية رائدة تأسست ببرلين- ألمانيا، ولديها أكثر من 8500 شخص يعملون في ست قارات في أكثر من 80 دولة في مجال الاستشارات المالية والضريبية والمحاسبة والمراجعة والاستشارات القانونية.

وتتمثل القوة الخاصة لـ ECOVIS في كونها تجمع بين الاستشارات الشخصية على المستوى المحلي من ذوي الخبرة العامة مع خبراء دولين من كافة التخصصات.

ومنذ تأسيس الشركة فى مصر عام 2008 ، نمت الشبكة بشكل مستمر، حتى بات لديها 8500 موظف في أكثر من 80 دولة.

ووفقًا لمعايير المحاسبة، تعد ECOVIS INTERNATIONAL من أبرز 20 شبكة دولية رائدة في جميع انحاء العالم.

وقالت نايل سيتى إن المجلس وافق على دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في الثلاثة بدائل المطروحة من الاستشاري.

وحققت نايل سيتى خلال 2019، صافي ربح بلغ 598.85 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية ديسمبر 2019، مقابل 527.35 مليون جنيه أرباحاً خلال 2018.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال 2019 حيث سجلت 1.26 مليار جنيه، مقابل 1.15 مليار جنيه خلال 2018 .