«إيكمي» تُخطط لإضافة 5 خطوط إنتاج للملابس الطبية فى «نيو ألفا» و«ألفا ميديكال»

◗❙ هشام صابر: ندرس التوجه للتصدير من خلال هذا النشاط فى الفترة المقبلة

قال هشام صابر، العضو المنتدب بشركة «الدولية للصناعات الطبية – إيكمي»، إنها تُخطط خلال الفترة المقبلة لاختراق مجال إنتاج الملابس الطبية بالنصف الثانى من العام الحالي، عبر إضافة 5 خطوط إنتاج جديدة بمصانع شركتيها التابعتين «نيو ألفا» و»ألفا ميديكال».

وأضاف «صابر» فى تصريحات خاصة لـ»المال»، أن هذه الخطوط سيتم تدبيرها بالاستحواذ على أصول إحدى الشركات العاملة بالمجال فى السوق المحلية –مع التحفظ على قيمة الصفقة.

يُذكر أن شركة الدولية للصناعات الطبية (إيكمي) أعلنت منذ أيام فى إفصاح مُرسل للبورصة المصرية، تخليها عن فكرة الاستحواذ على أسهم شركة ملابس طبية مع دراسة شراء أصولها ومعداتها فقط.

وأوضحت الشركة حينها أن نتائج الفحص المبدئى للشركة محل الاستحواذ أدت إلى استبعاد خيار شراء الأسهم، وقالت إنها تدرس فى الوقت الحالى شراء أصول ومعدات تشغيل مملوكة لها مع عرض الموضوع على مجلس الإدارة للنظر فيه.

وأوضح «صابر»، إلى أن «إيكمى دخلت مجال إنتاج المستلزمات الطبية بشكل محدود بإنتاج الكمامات خلال جائحة «الفيروس» وحققت من خلاله نجاحًا جيدًا.

وتوقع أن يسهم هذا النشاط فى دفع أداء الشركة للأمام خلال الفترة المقبلة، خاصة أنها تُخطط للتوجه للتصدير.

وعلى جانب آخر، قال «صابر»، إن «إيكمي» تواصل خطتها للاستحواذ على كامل أسهم شركتى «نيو ألفا» و»ألفا ميديكال»، موضحًا أن نسب الاستجابة لمستثمريهم وصلت حاليًا لحوالى %70 لكل واحدة على حدة.

ولفت إلى أن ملكية «إيكمي» بالشركتين حاليًا تُقدر بنحو %40 فى «نيو ألفا» و%5 فقط بـ»ألفا ميديكال»، موضحًا أن إتمام الاستحواذ على الأسهم بالكامل سيسهم فى رفع معدلات الطاقة بالشركة والتوجه لإنتاج الحقن ذاتية التدمير.

وأظهرت أحدث نتائج أعمال للشركة تحولها للخسارة بقيمة 9 آلاف جنيه خلال العام الماضى 2021، مقابل أرباح بلغت 34 ألف جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.