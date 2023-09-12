«إيكمي» توافق على بيع مصنعها بأبو رواش لتمويل الاستحواذ على «بالف للأقمشة»

وافق مجلس إدارة شركة الدولية للصناعات الطبية “ايكمي” على التقرير الفني والمالي الخاص بتقييم ارض ومباني مصته الشركة بالمنطقة الصناعية بابو رواش.

ووافق مجلس إدارة إيكمي على استخدام حصيلة البيع في الاستحواذ علي باقي حصة الشركة بمصنع بالف للأقمشة غير المنسوجة ، وسداد ثمنها بما يحقق اعلى عائد وقيمة مضافة لشركة ايكمي، ولمصلحة المساهمين.

وقدرت مجموعة النور الاستشارية القيمة العادلة لارض ومباني منصع شركة ايكمي بالمنطقة الصناعية بابو رواش بنحو 8.62 مليون جنيه.

كما أقر مجلس إدارة إيكمي تعديل المادة “3” من النظام الأساسي وإضافة نشاط تصنيع الأقمشة الطبية غير المنسوجة.

وعلى صعيد مواز وافق مجلس إدارة إيكمي على تجزئة القيمة الاسمية للسهم من جنيه إلي 20 قرشا، ليصبح عدد أسهم الشركة 288.35 مليون سهم، بدلا من 57.67 مليون سهم.

وذلك بهدف زيادة نسبة السيولة وبما يسمح لصغار المستثمرين من الأفراد التعامل على السهم وزيادة القدرة الشرائية، في ضوء عدم سماح .

ودعا مجلس إدارة شركة الدولية للصناعات الطبية “ايكمي”، لانعقاد الجمعية العامة العادية لبحث تجزئة القيمة الاسمية للسهم، وبيع مصنع ابو رواش.