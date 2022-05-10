«إيكمي» تدرس شراء أصول شركة ملابس طبية بعد استبعاد الاستحواذ على أسهمها

أعلنت شركة الدولية للصناعات الطبية إيكمي تخليها عن فكرة الاستحواذ على أسهم شركة ملابس طبية مع دراسة شراء أصولها ومعداتها فقط.

وقالت إيكمي للصناعات الطبية فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية الثلاثاء، إن نتائج الفحص المبدئى للشركة محل الاستحواذ أدت إلى استبعاد خيار شراء الأسهم.

ونوهت الشركة إلى أنها تدرس فى الوقت الحالى شراء أصول ومعدات تشغيل مملوكة لهذه الشركة (لم تذكر اسمها) مع عرض الموضوع على مجلس الإدارة للنظر فيه.

ووقعت إيكمي فى 13 مارس الماضى اتفاقا مبدئيا (خطاب نوايا) للاستحواذ على شركة متخصصة في مجال الملابس الطبية في إطار خطة توسعات في المجالات التي تتوافق مع أغراض الشركة.

وأشارت الشركة إلى أن المضي في هذه الصفقة مرهون بقبول نتائج الفحص القانوني والمالي والفنى والضريبي للشركة محل الاستحواذ (لم يتضمن الإفصاح ذكر اسمها).

ومن المقرر أن تعلن الشركة عن طريقة الاستحواذ وقيمته خلال شهر (عبر شراء أسهم أو نقل أصول)، وفقا للإفصاح المرسل للبورصة.

إيكمى تخطط لإضافة ثلاث خطوط إنتاج بمصانع أبو رواش والعاشر من رمضان

هشام صابر العضو المنتدب بشركة «الدولية للصناعات الطبية- ايكمى»

وتتفاوض الشركة في الوقت الحالي مع عدة بنوك لتدبير التمويل اللازم لاستيراد خطوط الإنتاج لاستكمال خطة التوسع خلال السنوات القادمة.

وأفصحت الشركة فى وقت سابق عن خطة لإضافة ثلاث خطوط إنتاج جديدة عام 2022، بمصانعها فى أبورواش، والعاشر من رمضان.

وقال هشام صابر العضو المنتدب للشركة، إنه سيتم إضافة خطى إنتاج جديدين لإنتاج الحقن ذاتية التدمير، وخط إنتاج لأجهزة المحاليل.

وتوقع صابر فى تصريحا سابق للمال مساهمة هذاين الخطين فى زيادة الطاقة الإنتاجية للشركة إلى 200 مليون حقنة سنويا، و2 مليون جهاز محلول، إضافة إلى فتح فرص تصديرية جديدة بالأسواق الأفريقية.

وتعتزم الشركة ضخ استثمارات بقيمة 48 مليون جنيه خلال الفترة المقبلة لاستكمال خطط التوسع (سيجرى تدبيرها من حصيلة زيادة رأسمال مقررة)

ومن المقرر استخدام حصيلة زيادة رأس المال فى رفع نسبة ملكيتها بشركتي «نيو ألفا» و«المجموعة المتحدة للمستلزمات الطبية -ألفا ميديكال» المملوكتين لها خلال الوقت الراهن، بنسبة %5 و%48 على التوالي بإجراء عملية استحواذ كامل.

وأظهرت أحدث نتائج أعمال للشركة تحولها للخسارة بقيمة 381 ألف جنيه خلال التسعة أشهر المنتهية سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 41 ألف جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

وتراجعت مبيعات الشركة إلى 963.8 ألف جنيه خلال الفترة المشار إليها، مقارنة بمبيعات 1.9 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020 (لم تعلن نتائج 2021 بعد).