إيكمي تتصدر تنفيذات بورصة النيل

المال ـ خاص:تصدرت شركة الدولية للصناعات الطبية "إيكمي" قائمة أنشط الشركات المتداولة ببورصة النيل، الأسبوع المنقضي، من خلال بيع وشراء 9.7 مليون ورقة مالية، بقيمة 4.1 مليون جنيه.وذكر تقرير صادر عن إدارة البورصة، أن شركة الصخور العربية للصناعات البلاستيكية، جاءت في المركز الثاني باحجام تداول 1.9 مل

المال ـ خاص:

تصدرت شركة الدولية للصناعات الطبية “إيكمي” قائمة أنشط الشركات المتداولة ببورصة النيل، الأسبوع المنقضي، من خلال بيع وشراء 9.7 مليون ورقة مالية، بقيمة 4.1 مليون جنيه.

وذكر تقرير صادر عن إدارة البورصة، أن شركة الصخور العربية للصناعات البلاستيكية، جاءت في المركز الثاني باحجام تداول 1.9 مليون ورقة مالية، بقيمة 583.9 مليون جنيه، بينما تزيل القائمة شركة يوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي.

جدير بالذكر أن بورصة النيل سجلت قيمة تداول قدرها 10.4مليون جنيه، من خلال بيع وشراء 18.2 مليون ورقة مالية، منفذة على 1.5 الف عملية، خلال تعاملات الأسبوع المنقضي.