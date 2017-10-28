إيكمي اﻷنشط في كمية التداول ببورصة النيل

المال - خاص تصدرت شركة الدولية للصناعات الكيماوية – إيكمي، كمية التداول ببورصة النيل، خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، بحجم 1.7 مليون ورقة مالية، بقيمة 3.5 مليون جنيه، تلاها شركة "الصخور العربية للصناعات البلاستيكية" بحجم تداول بلغ 1.4 مليون ورقة مالية، بقيمة 375.5 ألف جنيه.وجاء في الترت

المال – خاص

تصدرت شركة الدولية للصناعات الكيماوية – إيكمي، كمية التداول ببورصة النيل، خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، بحجم 1.7 مليون ورقة مالية، بقيمة 3.5 مليون جنيه، تلاها شركة “الصخور العربية للصناعات البلاستيكية” بحجم تداول بلغ 1.4 مليون ورقة مالية، بقيمة 375.5 ألف جنيه.

وجاء في الترتيب الثالث شركة “بي أي للتجارة والاستثمار” بكمية تدول بلغت 919.8 ألف ورقة مالية بقيمة 468 ألف جنيه، تلاها شركة “آراب للتنمية والاستثمار العقاري” بكمية بلغت 908.3 ألفف ورقة مالية، بقيمة قُدرت بـ 489.7 ألف جنيه، وفي المرتبة الخامسة جاءت شركة “المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية” بحجم 759.4 ألف ورقة مالية، بقيمة 237 ألف جنيه.

وسجلت إجمالي قيم التداول 10.8 مليون جنيه، وكمية تداول بلغت 9.2 مليون ورقة مالية منفذة على 1590 عملية خلال أسبوع.