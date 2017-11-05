إيكمى تفوز بمناقصة سرنجات القصر العينى

أعلنت شركة الدولية للصناعات الطبية “إيكمي” عن فوزها بترسية مناقصة مستشفيات القصر العينى، لتوريد بعض أصناف السرنجات بقيمة 982 ألف جنيه تقرييا.

وأضافت – فى بيان للبورصة اليوم الأحد – أن هذه القيمة قابلة للزيادة أو النقصان حسب متطلبات مستشفيات القصر العينى طبقا لأحكام المناقصات والمزايدات ولائحة المستشفيات .

ووافق مجلس إدارة الشركة فى 25 أكتوبر على الشروع فى إجراءات بيع مخزن الشركة بمنطقة العاشر من رمضان، مقابل عرض شراء قيمته 650 ألف جنيه.

واعتمدت الجمعية العامة غير العادية للشركة في 22 أكتوبر زيادة رأس المال المصدر من 12 مليون جنيه إلى 42.15 مليون جنيه، عبر دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب العام.

وأقرت زيادة رأس المال المرخص به من 30 مليون جنيه إلى 100 مليون، إلى جانب تعديل المادة 6 من النظام الأساسي للشركة، والتي تم تحديد رأس المال المرخص بموجبها عند 100 مليون.

وتستهدف الشركة من زيادة رأس المال المرخص، زيادة رأسمال شركتين تابعتين هما “ألفا مديكا” و”نيو ألفا”، وأيضاً الحصول على الرخصة الاستيرادية، لشراء خط تعبئة وتغليف، إضافة لسداد تسهيلات بنكية، وسداد الرصيد الدائن المستحق.