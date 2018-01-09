إيكمى تفوز بمناقصة توريد سرنجات للمستشفيات الجامعية بالإسماعيلية

رجب عزالدين أعلنت شركة الدولية للصناعات الطبية "إيكمي" -اليوم الثلاثاء- عن فوزها بالمناقصة التى طرحتها جامعة قناة السويس، لتوريد بعض أصناف السرنجات للمستشفيات الجامعية بالإسماعيلية، بمبلغ 122 ألف جنيه تقريبًا. وفازت الشركة، فى نوفمبر الماضى، بمناقصة مماثلة لتوريد بعض أصناف…

رجب عزالدين

أعلنت شركة الدولية للصناعات الطبية “إيكمي” -اليوم الثلاثاء- عن فوزها بالمناقصة التى طرحتها جامعة قناة السويس، لتوريد بعض أصناف السرنجات للمستشفيات الجامعية بالإسماعيلية، بمبلغ 122 ألف جنيه تقريبًا.

وفازت الشركة، فى نوفمبر الماضى، بمناقصة مماثلة لتوريد بعض أصناف إلى مستشفيات القصر العينى، بقيمة 982 ألف جنيه تقريبًا.

ووافق مجلس إدارة الشركة، فى 25 أكتوبر الماضي، على الشروع فى إجراءات بيع مخزن الشركة بمنطقة العاشر من رمضان، مقابل عرض شراء قيمته 650 ألف جنيه.

واعتمدت الجمعية العامة غير العادية للشركة، في 22 أكتوبر الماضي، زيادة رأس المال المصدر من 12 مليون جنيه إلى 42.15 مليون جنيه، عبر دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب العام.

وأقرت زيادة رأس المال المرخص به من 30 مليونًا إلى 100 مليون جنيه، إلى جانب تعديل المادة 6 من النظام الأساسي للشركة، والتي تم تحديد رأس المال المرخص بموجبها عند 100 مليون جنيه.

وتستهدف الشركة خلال الفترة القادمة من زيادة رأس المال المرخص، زيادة رأسمال شركتين تابعتين هما “ألفا مديكا” و”نيو ألفا”، والحصول على الرخصة الاستيرادية، لشراء خط تعبئة وتغليف، إضافة لسداد تسهيلات بنكية، وسداد الرصيد الدائن المستحق.