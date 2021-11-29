«إيكمى» تضيف 3 خطوط لإنتاج الحقن وأجهزة المحاليل العام المقبل

تخطط الشركة الدولية للصناعات الدوائية «إيكمى» لإضافة 3 خطوط إنتاج جديدة العام المقبل، بمصانعها فى أبورواش، والعاشر من رمضان.

وقال هشام صابر العضو المنتدب للشركة – فى تصريحات لـ«المال»- إنه سيتم إضافة خطى إنتاج جديدين لإنتاج الحقن ذاتية التدمير، وخط إنتاج لأجهزة المحاليل، مما سيرفع الطاقة الإنتاجية للشركة إلى 200 مليون حقنة سنويا، و2 مليون جهاز محلول، كما سيخلق فرصا تصديرية جديدة بالسوق الأفريقية.

وكشف أن ذلك يأتى فى إطار خطة استثمارية تمول عبر زيادة رأس المال بقيمة 48 مليون جنيه، ستوجه لخطوط الإنتاج الجديدة، ورأس المال العامل، واستكمال الاستحواذ على مصنعى العاشر من رمضان.

وأشار إلى أن «إيكمى» تحرص باستمرار على تأمين مخزون من المواد الخام يصل إلى فترة 3 شهور، فى ظل الزيادات السعرية الكبيرة التى تشهدها أسعار المواد الخام فى الأشهر الأخيرة، والتى دفعت الشركة إلى زيادة أسعارها فى الأشهر الماضية بنسبة تتراوح بين 5 إلى %10.

وأكد أن ارتفاعات أسعار المواد الخام دفعت «إيكمى» لتخصيص 12 مليون جنيه من حصيلة زيادة رأس المال لتمويل المصروفات التشغيلية ورأس المال العامل، والتى تشمل المخزون.

هشام صابر العضو المنتدب لإيكمى

وأوضح أن أسعار المواد الخام المكونة من المطاط، والبولى بروبلين التى تعتمد على أسعار البترول ارتفعت خلال الفترة الماضية بنسبة %40 وفى حال استمرار هذا الارتفاع سوف تلجأ الشركة مجددا لرفع الأسعار بعد حساب زيادة التكاليف.

ويشهد العالم حاليا ارتفاعات قوية فى أسعار المواد الأولية، والأغذية، والطاقة، وارتفاع تكاليف الشحن الدولى، مما أدى إلى ظهور موجة تضخمية قوية.

يشار إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية وافقت سبتمبر الماضى على تنفيذ «إيكمى» زيادة رأس مال بقيمة 48.38 مليون جنيه، عبر دعوة قدامى المساهمين، من خلال إصدار لعدد 48.37 مليون سهم بقيمة اسمية جنيه للسهم، بالإضافة إلى 2.5 قرش مصاريف إصدار للسهم.

وأظهرت البيانات المالية لـ «إيكمى» تحولها للخسارة فى النصف الأول من العام الجارى، بقيمة 148.44 ألف جنيه، مقابل صافى ربح 72.16 ألف خلال الفترة ذاتها من العام الماضى.

وتراجعت مبيعات الشركة خلال الفترة المذكورة إلى 708.23 ألف جنيه، مقابل 1.19 مليون خلال الفترة نفسها من 2020.