إيكمى تستهدف الانتقال للقيد فى السوق الرئيسية

❐ تسعى لشراء خط لإنتاج القفازات الطبية وتستهدف إضافة نشاط الاستيراد المال ـ خاص تستهدف الشركة الدولية للصناعات الطبية «إيكمى» الانتقال من جداول القيد فى بورصة النيل إلى السوق الرئيسية، بعد إجراء الزيادة النقدية لرأسمالها المدفوع من 12 مليونًا إلى 42.28 مليون جنيه، وضخها بالأنشطة الرئيس

❐ تسعى لشراء خط لإنتاج القفازات الطبية وتستهدف إضافة نشاط الاستيراد

المال ـ خاص

تستهدف الشركة الدولية للصناعات الطبية «إيكمى» الانتقال من جداول القيد فى بورصة النيل إلى السوق الرئيسية، بعد إجراء الزيادة النقدية لرأسمالها المدفوع من 12 مليونًا إلى 42.28 مليون جنيه، وضخها بالأنشطة الرئيسية بالشركة بجانب بعض الكيانات التابعة.

وتنص قواعد القيد ببورصة النيل على ألا تزيد قيمة رأس المال المدفوع للشركات المقيدة بالسوق الصغيرة على 50 مليون جنيه، فى حين لجأت «إيكمى» لزيادة رأس المال المرخص به ليصل إلى 100 مليون.

وقالت مروة منير، مدير علاقات المستثمرين بإيكمى، إن الشركة لجأت للزيادة اللافتة لرأس المال بغرض تنشيط رأس المال العامل، بالإضافة للتمهيد للانتقال من التداول فى بورصة النيل الى السوق الرئيسية، بعد استيفاء الشروط اللازمة، رافضة توقع توقيت محدد لانهاء تلك الخطوة والتى قد تطول أو تقصر.

وكانت إدارة البورصة قد وافقت نهاية الأسبوع الماضى على زيادة رأس المال المدفوع ﻹيكمى من 12 مليون جنيه إلى 42.14 مليون، عبر الدعوة لاكتتاب نقدى لقدامى المساهمين أو من خلال الأرصدة الدائنة للقدامى.

وأوضحت مروة منير، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن الشركة تخطط بشكل مباشر لزيادة الطاقة الانتاجية وإضافة منتجات جديدة خلال الفترة المقبلة، وهو ما دفعها لزيادة رأس المال، مع الاشارة للوضع السلبى الناتج عن انخفاض رأس المال العامل نتيجة أزمة عدم توافر العملة الأجنبية.

وتابعت: «بنهاية النصف الاول من العام الحالى وصلت قيمة الرصيد الدائن الى 1.240 مليون جنيه واجبة السداد للبنوك، كما أصبحت هناك صعوبات فى فتح اعتماد مستندية لاستيراد المواد الخام بعد انتهاء الحد الاقصى للتسهيلات عند 3 ملايين دولار، وهى الأوضاع التى دفعت إدارة الشركة لاجراء زيادة نقدية لرأس المال.

ولفتت الى ان قيمة الزيادة المخططة تبلغ 30.148 مليون جنيه، سيتم تخصيص 5 ملايين جنيه منها لإضافة نشاط جديد للشركة وهو الاستيراد، بهدف تمكين الشركة من استيراد أى مستلزمات طبية من القطن والشاش والبلاستر وباقى المستلزمات الطبية، وتسويقها بالسوق المحلية.

وتطرقت لخطة الشركة لاضافة منتج جديد وهو تصنيع القفازات الطبية المستخدمة فى المستشفيات، عبر تخصيص 2.5 مليون جنيه من زيادة رأس المال لاستيراد ماكينة للتصنيع، كما أشارت لسداد 6 ملايين جنيه للرصيد الدائن لقدامى المساهمين، وتخصيص 3 ملايين لتنشيط رأس المال العام بالشركة، بما يعزز قدرتها من جديد على فتح الاعتمادات المستندية لاستيراد المواد الخام.

وأشارت الى ان الشركة ستخصص 6 ملايين جنيه من قيمة زيادة رأس المال لشركتها التابعة ألفا ميدكال للصناعات الطبية والتى تعمل فى مجال صناعة السرنجات وأجهزة المحاليل الطبية، وفى حالة اتمام الزيادة سترتفع نسبة مساهمة ايكمى فى ألفا الى 73% من رأسمال الاخيرة، بما يؤدى للسيطرة على نسبة التامة عليها خاصة أن رئيس ايكمى هشام صابر، يمتلك حصة من أسهم الفا ميدكال.

ونوهت بأن إيكمى ستخصص 6 ملايين جنيه أخرى لزيادة رأسمال شركة نيو الفا للصناعات الطبية التابعة، بغرض زيادة نسبة مساهمتها من 5 % الى 52%، على ان يتم توظيف الزيادة لتطوير ماكينات الانتاج فى نيو ألفا وزيادة الحصة السوقية المحلية.

ورأت مدير علاقات المستثمرين فى إيكمى، أنه وفقا للقيمة الأخيرة لزيادة رأس المال سيتم تحديد أولويات الإنفاق، وإن كان خط القفازات أهم الأهداف، بجانب الرخصة الاستيرادية لتنشيط النشاط التجارى، بالاضافة الى تنشيط رأس المال العامل.

وخلال الربع الاخير من 2014 أجرت ايكمى زيادة رأسمال من 5.2 مليون جنيه إلى 12 مليونًا بزيادة نقدية قدرها 6.8 مليون، وتم توظيفها فى شراء خطوط انتاج جديدة وماكينات وتولت شركة ايجى ترند للاستشارات المالية مهام اعداد دراسات جدوى التوسع.

وفى سياق متصل، قالت مروة منير إن شركتها ما زالت تنتظر قرار الهيئة العامة للتأمين بشأن زيادة أسعار توريد المستلزمات الطبية الى الهيئة بقيمة 6 ملايين جنيه، والتى فازت بها ايكمى، لتتوافق الاسعار الجديدة مع الارتفاعات الاخيرة فى التكاليف بعد قرار التعويم.

وأكدت أن الشركة لن تلتزم بتوريد أى مستلزمات للهيئة فى حالة عدم زيادة الأسعار وإن كانت الخطوة سينتج عنها خسارة قيمة خطاب الضمان المقدم عند التقدم للمناقصة، إلا أنها اعتبرت ذلك أقل الأضرار.

ويبلغ رأسمال ايكمى حالياً 12 مليون جنيه، موزعاً على 12 مليون سهم، بقيمة اسمية جنيه واحد للسهم، وانضمت لبورصة النيل مع نهايات النصف الأول من 2013، وتراجعت أرباح الشركة خلال النصف الأول من 2017، لتصل إلى 195.6 ألف جنيه، مقابل أرباح 211.3 ألف جنيه بالنصف المناظر من 2016.