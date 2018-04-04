إيكمى تتقدم للبورصة بملف زيادة رأس المال

رجب عزالدين:أعلنت إدارة البورصة المصرية، تلقيها اليوم الأربعاء، مستندات قيد زيادة رأسمال شركة الدولية للصناعات الطبية إيكمي، وجارى فحصها لعرضها على لجنة القيد.وتقدمت الشركة بمستندات زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 12 إلى 24.1 مليون جنيه، بزيادة قدرها 12.1 مليون جنيه (زيادة نقدية)، كما تقدمت



رجب عزالدين:

أعلنت إدارة البورصة المصرية، تلقيها اليوم الأربعاء، مستندات قيد زيادة رأسمال شركة الدولية للصناعات الطبية إيكمي، وجارى فحصها لعرضها على لجنة القيد.

وتقدمت الشركة بمستندات زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 12 إلى 24.1 مليون جنيه، بزيادة قدرها 12.1 مليون جنيه (زيادة نقدية)، كما تقدمت بزيادة رأسمالها المرخص به من 30 مليون جنيه إلى 100 مليون جنيه .

وأقرت عمومية الشركة فى أكتوبر الماضى، زيادة رأس المال المصدر من 12 إلى 42.15 مليون جنيه، عبر دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب العام.

وقالت إيكمي، مطلع الشهر الجاري، إنه تمت تغطية الاكتتاب في المرحلة الأولى لزيادة رأس المال بنسبة 38.83%.

وأعلنت الشركة 7 فبراير الماضى عن تغطية الاكتتاب في المرحلة الأولى لزيادة رأس المال بنسبة 38.83%،ة ثم أعلنت فى 26 من نفس الشهر تغطية الاكتتاب في المرحلة الثانية من زيادة رأس المال المصدر، بنسبة 40.43%.

يبلغ رأسمال الشركة قبل الزيادة 12 مليون جنيه، موزعا على 12 مليون سهم، بقيمة اسمية جنيه للسهم.