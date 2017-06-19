إيكار: سعر القمح الروسى يرتفع لـ 185 دولارًا للطن

خالد بدر الدينأكدت شركة الاستشارات الزراعية الروسية –إيكار- اليوم الإثنين، أن سعر محصول القمح الجديد في البحر الأسود الذي يحتوي على نسبة بروتين 12.5% تسليم يوليو المقبل، ارتفع دولارين في نهاية الأسبوع الماضي ليصل إلى 185 دولارًا للطن، مقارنة بالأسبوع السابق.وذكرت وكالة "رويترز"، أن أسعار ت

خالد بدر الدين

أكدت شركة الاستشارات الزراعية الروسية –إيكار- اليوم الإثنين، أن سعر محصول القمح الجديد في البحر الأسود الذي يحتوي على نسبة بروتين 12.5% تسليم يوليو المقبل، ارتفع دولارين في نهاية الأسبوع الماضي ليصل إلى 185 دولارًا للطن، مقارنة بالأسبوع السابق.

وذكرت وكالة “رويترز”، أن أسعار تصدير القمح الروسي ارتفعت للأسبوع الخامس على التوالي بسبب ارتفاع الأسعار القياسية العالمية وتأخر محتمل للمحصول المحلي بعد طقس مطير في الربيع، رغم أن الأسعار لقيت دعماً من الطلب الكبير من مصر أكبر مشتر للقمح الروسي ومن القواعد الروسية الجديدة التى تلزم القطاع الزراعي بسداد ضريبة القيمة المضافة.

وأفادت شركة سوف إيكون لاستشارات أسواق المحاصيل في موسكو، بأن سعر البحر الأسود لمحصول القمح الروسي الجديد تراوح بين 180 و183 دولارًا للطن بارتفاع أربع دولارات عن الأسبوع السابق، كما ارتفع سعر القمح من المحصول القديم 0.5 دولار ليزداد إلى 189.5 دولار للطن.

وقالت وزارة الزراعة إن روسيا صدرت 34.3 مليون طن من الحبوب، من بينها 26.3 مليون طن من القمح بين الأول من يوليو و14 يونيو، بزيادة 3 % عن الفترة ذاتها قبل عام.