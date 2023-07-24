«إيكارو» و«القلعة» و«أكسنس» توقع بروتوكولا لدراسة تدشين مشروع الإيثانول الحيوي ووقود الطائرات 

وقع كل من الشركة المصرية لتدوير المخلفات الصلبة “إيكارو” وشركتا القلعة وأكسنس الفرنسية بروتوكولا لإجراء الدراسات الفنية والمالية اللازمة لمشروع إنتاج الجيل الثاني من الوقود الحيوي المستدام (الإيثانول الحيوي) وإنتاج وقود الطائرات المستدام، حيث ستجني هذه الشراكة الاستراتيجية ثمار الخبرات القوية التي تحظى بها مختلف الأطراف.

– من جانبها تبذل شركة القلعة العاملة في استثمارات الطاقة والبنية الأساسية جهودًا حثيثة لإنتاج الطاقة النظيفة وأنواع مختلفة من الوقود البديل بما يتماشى مع استراتيجية مصر الهادفة إلى تطوير إنتاج واستخدام الوقود المتجدد/ منخفض الكربون وتعزيز ممارسات الاستدامة وإعادة تدوير المخلفات فضلاً عن تحقيق التنمية الاقتصادية.

وتركز استراتيجية القلعة على تقديم حلول عملية للطاقة النظيفة المشتقة من المخلفات من خلال شركة “إيكارو” إحدى الشركات التي تستثمر فيها.

– فيما تقوم شركة إيكارو فعليًا بإنتاج مجموعة متنوعة من المنتجات المشتقة من المخلفات مثل الأسمدة العضوية عالية الجودة والوقود البديل المشتق من المخلفات لتغذية المشروعات الصناعية كثيفة الاستهلاك مثل مصانع الأسمنت بما يتماشى مع جهود مصر للحفاظ على البيئة والتخفيف من التغير المناخي.

وخلال السنوات الخمس عشر الماضية، نجحت إيكارو في إدارة وإعادة تدوير نحو 3.5 مليون طن من المخلفات الزراعية، مما ساهم في الحد من التلوث الناتج عن حرق تلك المخلفات.

– فيما تمنح شركة أكسنس الفرنسية التراخيص اللازمة لمشروعات إنتاج الوقود المتجدد والوقود منخفض الكربون، وتقوم الشركة بإنتاج وقود الإيثانول الحيوي المتقدم المشتق من المخلفات الزراعية (Futurol®️,)، ومن خلاله تقوم بإنتاج وقود الطائرات المستدام (Jetanol™️).

وتعد أكسنس الشركة المانحة الوحيدة لتراخيص مجموعة متكاملة من التقنيات المستخدمة في هذا المجال، وستقوم بدورها في تقديم الدعم اللازم لشركة القلعة وشركة إيكارو خلال المشروع.

سيتم تنفيذ المشروع على مرحلتين: أولاهما إنتاج الإيثانول الحيوي المتقدم خلال المرحلة الأولى، وإنتاج وقود الطائرات المستدام خلال المرحلة الثانية. وسوف تستغرق دراسات المشروع نحو 7 أشهر. ويستهدف المشروع تصدير إنتاجه من وقود الجيل الثاني من الإيثانول الحيوي المتقدم، بما يتماشى مع استراتيجية مصر لتعزيز استخدام الوقود المشتق من المخلفات.

وأعرب الدكتور أحمد هيكل مؤسس ورئيس شركة القلعة، عن اعتزازه بتوقيع بروتوكول التعاون مع شركة أكسنس الفرنسية لإنتاج الجيل الثاني من الوقود الحيوي المشتق من المخلفات، والذي يأتي متوافقاً مع التزام شركة القلعة المتجدد بإنشاء مشروعات استراتيجية ومستدامة تساهم في دعم أنشطة التصدير والأنشطة ذات القيمة المضافة المحلية العالية.

وأوضح هيكل أن شركة القلعة تعمل على زيادة استثماراتها في مصر بصورة قوية من خلال قيام الشركات التي تساهم فيها القلعة بتنفيذ مشروعات للتصدير ذات قيمة مضافة مرتفعة، وأن الوقت مناسب جدا لتنفيذ هذه المشروعات الجديدة.

وقال الدكتور هشام شريف، رئيس شركة (إيكارو) إن الشركة تتطلع إلى بدء الدراسة المالية والفنية للمشروع والانطلاق في الإنتاج الفعلي خلال ثلاث سنوات. وسوف تشمل المرحلة الأولى من المشروع إنتاج الإيثانول الحيوي المتقدم، بينما ستركز المرحلة الثانية على إنتاج وقود الطائرات المستدام. وأشار إلى أن المشروع يستهدف تصدير منتجاته لمواكبة ارتفاع معدلات الطلب عليها في الأسواق العالمية.

وأشاد جان سينتيناك رئيس شركة أكسنس بالشراكة الاستراتيجية مع شركتي القلعة وإيكارو، ودعم جهودهما المستمرة للحد من الانبعاثات الكربونية، معربًا عن اعتزازه بكون هذا المشروع هو الأول من نوعه في مصر لإنتاج الجيل الثاني من الإيثانول الحيوي المتقدم ووقود الطائرات المستدام، وستقوم بتوفير أحدث الحلول التكنولوجية (Futurol -Jetanol) باعتبارهما حجر الأساس التكنولوجي للمشروع.