إيكارو تستهدف دخول السوق الإماراتية

منى عبدالبارى تخطط الشركة المصرية لتدوير المخلفات الزراعية «إيكارو»، التابعة لمجموعة القلعة، لتعزيز تواجدها بالسوق المحلية والإقليمية، الفترة المقبلة، عبر إبرام تعاقدات جديدة عربيا، فى مجال تدوير المخلفات الصلبة، بجانب اتخاذ خطوات لتوسيع قاعدة نشاطها محليا. وتندرج «إيكارو»

منى عبدالبارى

تخطط الشركة المصرية لتدوير المخلفات الزراعية «إيكارو»، التابعة لمجموعة القلعة، لتعزيز تواجدها بالسوق المحلية والإقليمية، الفترة المقبلة، عبر إبرام تعاقدات جديدة عربيا، فى مجال تدوير المخلفات الصلبة، بجانب اتخاذ خطوات لتوسيع قاعدة نشاطها محليا.

وتندرج «إيكارو» البالغ حجم استثماراتها 500 مليون جنيه، تحت لواء شركة توزان – التابعة لشركة القلعة – بنسبة مساهمة 58.1 %- بجانب مجموعة الأنشطة الهندسية «إنتاج»، المصنعة للمعدات المستخدمة فى أنشطة «إيكارو» وغيرها بالسوق المحلية، وفى الدول الخارجية.

وقال هشام شريف، الخبير الإقليمى فى مجال تدوير النفايات الصلبة والشريك المؤسس والرئيس التنفيذى لشركة «إيكارو»، إن الشركة تستهدف العام الحالى دخول السوق الإماراتية، لتعزيز تواجدها الخارجى فى 8 دول حول العالم، عبر تعاقدات فى إثيوبيا، وماليزيا، وليبيا، والسعودية، وعمان، وقبرص، والسودان، وسوريا، التى تقوم العام الحالى بتنفيذ وحدة لتدوير المخلفات الصلبة بها.

ولفت شريف إلى أن «إيكارو»، التى تعمل بالسوق المحلية منذ 1997، تستهدف العام الحالى التوسع فى محافظات جديدة، بجانب تواجدها حاليا بمحافظتى القاهرة والدقهلية، فى مجال تدوير المخلفات المنزلية الصلبة.

وتستقبل الشركة 5 آلاف طن قمامة يوميا من جنوب القاهرة، ومحافظة الدقهلية، تقوم بتدويرها، واستخراج الأسمدة العضوية بنسبة %25 من كمية القمامة المستقبلة، واستخراج الوقود البديل المستخدم فى مصانع الأسمنت بنسبة 25 % منها، بينما يتخلص من 50% من مرفوضات القمامة فى المدفن الصحى الخاص بالشركة.

ولفت شريف إلى أن «إيكارو» تقوم بتوجيه الوقود البديل، المنتج لتغذية المشروعات الصناعية كثيفة الاعتماد على الطاقة، أهمها صناعة الأسمنت.

وتوفر الشركة 5 % من إجمالى الطاقة المستخدمة لهذه الصناعة بالسوق المحلية، عبر توريد الطاقة البديلة لـ7 مصانع أسمنت، منوها إلى أنه يجرى حاليا التفاوض مع شركات أخرى، بهدف زيادة هذه الكمية.

ونوه شريف إلى أن «إيكارو» التى تعمل بنظام الشراكة مع القطاع العام، بتعاقد مدته 20 عامًا، ويبلغ إجمالى استثماراتها المخططة 500 مليون جنيه، وإنفاق 150 مليون جنيه، منذ بداية العمل عام 1997.

وتقوم «إيكارو» بالمعالجة والتخلص الآمن، لنسبة 10 % فقط من إجمالى كمية القمامة المتولدة فى مصر سنويا، البالغة 20 مليون طن، ويقع مصنعها على مساحة 100 فدان، بمدينة 15 مايو، ويضم 7 خطوط لفرز المخلفات على مساحة 35 فدانًا، فيما تستخدم الـ 65 فدانًا الأخرى كمدفن صحى للنفايات الآمنة، التى لا يمكن تدويرها أو الاستفادة منها.

وأشار شريف إلى أن وجود فرصة للتوسع، بالتعاون مع الحكومة، بشرط سد الفجوة المالية اللازمة للنهوض بصناعة تدوير المخلفات الصلبة، البالغة 14 مليار جنيه، لزيادة عدد خطوط فرز المخلفات، ووحدات إنتاج الوقود الصلب.

وأوضح أن هناك حاجة ملحة إلى وجود 103 خطوط لفرز المخلفات، بجانب العدد الحالى والمقدر بـ 62 خطًا فقط، لفرز القمامة بتكلفة إجمالية 7.7 مليار جنيه، و133 وحدة لإنتاج الوقود الصلب، بقيمة 6.2 مليار جنيه، ويوجد 6 وحدات فقط لإنتاج الوقود البديل، بطاقة إنتاجية 200 ألف طن سنويا.

ولفت إلى أن مصر تحتوى على مدفن صحى هندسى واحد، بينما المستهدف وجود 27 مدفناً صحياً، وأخرى للتخلص الآمن من المرفوضات الناتجة من عمليات الفرز، حال إنشاء نموذج مصانع بطاقة تصميمية 2000 طن/ يوم، بتكلفة تقديرية تصل إلى 8.1 مليار جنيه.

ومنذ عام 2013، حتى نهاية النصف الأول من العام الحالى، سجل إجمالى إنتاج توريدات إيكارو من بدائل الطاقة، والسماد العضوى، المشتق من المخلفات الزراعية 1.3 مليون طن.