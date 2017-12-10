إيكاب: سوق السيارات لديه فرصه قوية للنمو

شريف عيسى قال تامر عنانى، الشريك بشركة إيكاب لصناعة المكونات، إن سوق السيارات لديه فرصه قوية للنمو، إلا أن إرجاء قانون صناعة السيارات ومكوناتها تسبب فى ضعف أداء المبيعات. أكد أن صناعة المكونات الداعم الأساسى لصناعة السيارات، لا سيما أنها صناعة تجميعية تعتمد على توريد مكونات لتصميم السيارة. أشار ع

شريف عيسى

قال تامر عنانى، الشريك بشركة إيكاب لصناعة المكونات، إن سوق السيارات لديه فرصه قوية للنمو، إلا أن إرجاء قانون صناعة السيارات ومكوناتها تسبب فى ضعف أداء المبيعات.

أكد أن صناعة المكونات الداعم الأساسى لصناعة السيارات، لا سيما أنها صناعة تجميعية تعتمد على توريد مكونات لتصميم السيارة.

أشار عنانى إلى أن الصعوبة الحالية التى تواجه صناعة السيارات وتطويرها تمكن فى غياب قانون يوضح حزم الحوافز وضمات الاستثمار لها.

بين أن السوق المصرية يعد ثالث أكبر سوق للسيارات في أفريقيا، وبالتالى لا بد من تواجد إدارة للنهوض بالصناعة خلال الفترة المقبلة، لسد احتياجات السوق المحلية للتصدير لدول الجوار.