إيقاف 18 سهما عن التداول لتجاوزها نسب الصعود

المال خاص:قررت إدارة البورصة المصرية، اليوم الأربعاء، إيقاف التداول على أسهم 18 شركة مقيدة، لمدة نصف ساعة، لتجاوزها نسبة الـ5% صعود، وذلك وفقا لآليات التداول المعمول بها بالسوق.وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها كل من، مصر للألومنيوم، والألومنيوم العربية، والدوليه للمحاصيل الزراعية، وبلتون الما

المال خاص:

قررت إدارة البورصة المصرية، اليوم الأربعاء، إيقاف التداول على أسهم 18 شركة مقيدة، لمدة نصف ساعة، لتجاوزها نسبة الـ5% صعود، وذلك وفقا لآليات التداول المعمول بها بالسوق.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها كل من، مصر للألومنيوم، والألومنيوم العربية، والدوليه للمحاصيل الزراعية، وبلتون المالية القابضة، وبرايم القابضة للاستثمارات المالية، والمنصورة للدواجن، والقاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية، والسويس للأكياس، والعامة لصناعة الورق – راكتا.

وضمت القائمة أيضا مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو، والمصرية لصناعة النشا والجلوكوز، والعامة لاستصلاح الاراضي والتنمية والتعمير، وأورنج مصر للاتصالات، وشركة مستشفي كليوباترا، واكرومصر للشدات والسقلات المعدنية، والنصر لصناعة المحولات – الماكو، ومطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، والدلتا للسكر.

يشار إلى أن البورصة افتتحت تعاملات جلسة اليوم على صعود ملحوظ لمؤشراتها، حيث ارتفع المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.22% عند مستوى 13425 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.82% ليصل إلى 710 نقاط.