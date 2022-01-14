إيقاف وإزالة أعمال بناء مقابر على أرض زراعية بقرية أبيس في الإسكندرية

قامت الأجهزة التنفيذية بـالإسكندرية بإيقاف وإزالة أعمال بناء مقابر على قطعة أرض زراعية بقرية “ابيس” العاشرة المطار بنطاق حي وسط الإسكندرية.

وذكر حي وسط في بيان له ، اليوم الجمعة ، أنه تبين وجود أعمال بناء حوش مقابر على أراضٍ زراعية، حيث تم إيقاف الأعمال والتحفظ على مواد البناء.

وفي نفس السياق، قامت الإدارات المختصة بحي وسط بحملات مكبرة على الأسواق والمحلات والكافيهات، أسفرت عن تغريم 5 محلات؛ لمخالفة الإجراءات الاحترازية، ورفع 60 حالة إشغال، و11 إعلانًا مخالفًا، ورفع كفاءة الإضاءة ببعض المناطق، وتقليم وتهذيب الأشجار والحدائق؛ للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي.

وقال الحي إنه تم التنبيه على المنشآت بالالتزام بتطبيق مواعيد الفتح والغلق طبقًا لقرارات وزير التنمية المحلية، وذلك في إطار استمرار جهود الحكومة لتحقيق الانضباط والقضاء على الفوضى والعشوائية والحفاظ على مرافق الدولة والبنية التحتية وسلامة وصحة المواطنين خاصة في ظل جهود الحكومة؛ للحد من انتشار فيروس كورونا.