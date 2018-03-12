إيقاف مباريات الدوري اليوناني بعد أحداث مواجهة باوك وآيك

وكالاتقررت اليونان، اليوم الاثنين، إيقاف مباريات الدوري المحلي الممتاز لكرة القدم، إلى أجل غير مسمى بعد خروج الأوضاع عن السيطرة خلال المباراة بين باوك وآيك أثينا مساء أمس الأحد، ونزول مالك باوك إلى أرض الملعب وهو مسلح.وقال جيورجيوس فاسليليديس، نائب وزير الثقافة والرياضة: "قررنا إيقاف بطولة الدور

وكالات

قررت اليونان، اليوم الاثنين، إيقاف مباريات الدوري المحلي الممتاز لكرة القدم، إلى أجل غير مسمى بعد خروج الأوضاع عن السيطرة خلال المباراة بين باوك وآيك أثينا مساء أمس الأحد، ونزول مالك باوك إلى أرض الملعب وهو مسلح.

وقال جيورجيوس فاسليليديس، نائب وزير الثقافة والرياضة: “قررنا إيقاف بطولة الدوري.. وسيستمر توقف البطولة حتى يتم التوصل لصيغة تقبل جميع الأطراف بشروطها وقواعدها”.

وأوضح فاسيليديس، في بيان، إن دخول أفراد مسلحين ملاعب رياضية، مشهد يضر بصورة باوك وبمشهد كرة القدم بصفة عامة، وأضاف: “لن نسمح لأحد بأن يمنعنا من السير في هذا الاتجاه، حتى وإن تطلب الأمر اتخاذ قرارات جريئة بالتشاور مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم”

وأظهرت تسجيلات فيديو وصور نزول بعض الأشخاص لأرض الملعب ومن بينهم إيفان سافيديس، مالك باوك الذي كان من الواضح أنه كان يحمل مسدسا للاحتجاج على إلغاء هدف لفريقه، بينما كانت النتيجة التعادل السلبي في الدقيقة قبل الأخيرة، وفي البداية ألغي الهدف بداعي التسلل لكنه احتسب بعد ذلك ليفوز باوك.

ونزل سافيديس، وهو أحد كبار الأثرياء في اليونان إلى الملعب، برفقة حراس شخصيين، وكان من الواضح، أنه يحمل مسدسا رغم أنه لم يشهره، خلال توقف المباراة أمس الأحد، بعد أن ألغى الحكم جورجيوس كومينيس، هدفا أحرزه لاعب باوك فرناندو فاريلا في الدقيقة 89 من زمن المباراة، عندما كانت النتيجة التعادل بدون أهداف، وقال التلفزيون الرسمي، إن حكم المباراة احتسب الهدف، وأقر بفوز باوك بعد ذلك بنحو ساعتين.