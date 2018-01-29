إيقاف على ماهر 4 مباريات ومحمد إبراهيم مباراتين

على المصرى قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم، برئاسة عامر حسين، إيقاف محمد إبراهيم مدير الكرة بنادى الاتحاد السكندرى، مباراتين وتغريمه 20 ألف جنيه، لنزوله الملعب فى مباراة فريقه أمام الأسيوطى سبورت، فى الجولة العشرين من الدورى المصرى الممتاز،…

على المصرى



قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم، برئاسة عامر حسين، إيقاف محمد إبراهيم مدير الكرة بنادى الاتحاد السكندرى، مباراتين وتغريمه 20 ألف جنيه، لنزوله الملعب فى مباراة فريقه أمام الأسيوطى سبورت، فى الجولة العشرين من الدورى المصرى الممتاز، بدون إذن وتحريض لاعبيه على الانسحاب.

وغرمت اللجنة الاتحاد السكندرى، 10 آلاف جنيه، لما بدر من مرافقيه، من سلوك غير رياضى، وتوقيع نفس الغرامة على نادى الأسيوطى لنفس الأسباب، عقب تبادل الاشبتاكات بين الطرفين، عقب احتساب ركلة جزاء للأسيوطى، جاء منها هدف التعادل.

وقامت اللجنة بإيقاف على ماهر المدير الفنى للأسيوطى، 4 مباريات بسبب السلوك غير الرياضى، وإيقاف كل من هاشم الدسوقى مدرب حراس نادى النصر، وأشرف حامد مدير الكرة بالنادى ذاته، مباراة بسبب الاعتراض على حكم مباراة المقاولون العرب والنصر بطريقة غير لائقة.

من ناحية أخرى، تقرر إقامة مباريات نادى وادى دجلة أمام بتروجت وطلائع الجيش والرجاء والاتحاد السكندرى، فى الأسابيع 23 و 25 و27 و29 على التوالى، باستاد “30 يونيو” الدفاع الجوى بالتجمع الخامس، بدلًا من استاد بترو سبورت.