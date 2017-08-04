إيقاف رئيس الرقابة التموينية بالدقي عن العمل 3 أشهر

بدور إبراهيمقرر اللواء محمد كمال الدالي، محافظ الجيزة، اليوم الجمعة، وقف رئيس الرقابة التموينية بالدقي عن العمل لمدة ثلاثة أشهر، وإحالته إلي النيابة العامة، وذلك لقيامه بفرض إتاوات على أصحاب الأنشطة، خاصة المخابز البلدية بمنطقة عرب أبو ساعد بالصف.وكشفت التحريات عن قيام "ج.ع.ج" رئيس الرقابة التمو

بدور إبراهيم

قرر اللواء محمد كمال الدالي، محافظ الجيزة، اليوم الجمعة، وقف رئيس الرقابة التموينية بالدقي عن العمل لمدة ثلاثة أشهر، وإحالته إلي النيابة العامة، وذلك لقيامه بفرض إتاوات على أصحاب الأنشطة، خاصة المخابز البلدية بمنطقة عرب أبو ساعد بالصف.

وكشفت التحريات عن قيام “ج.ع.ج” رئيس الرقابة التموينية بالدقي و”م.ع.أ” قائد السيارة رقم 3562 ط_ر باستغلال الوظيفة وسيارة العمل وعمل حملة وهمية بمنطقة عرب أبو ساعد بالصف، رغم أنها خارج نطاق عمله والقيام بفرض إتاوات علي أصحاب الأنشطة التجارية خاصة المخابز لتحقيق أرباح غير مشروعه.

وأكد المحافظ في تصريحات له أنه لا تستر علي فساد أو مفسد أياً كان موقعه، وأنه لن يتواني في إحالة أى مخالفة إلى النيابة العامة لتوقيع الجزاء الرادع علي من تثبت إدانته.