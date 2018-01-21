إيقاف حسام حسن 4 مباريات وتغريمه 20 ألف جنيه

على المصري:قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عامر حسين، إيقاف حسام حسن المدير الفني لفريق النادي المصري، 4 مباريات مع توقيع غرامة مالية عليه قدرها 20 ألف جنيه، وذلك لما أبداه من سلوك غير رياضي بعد انتهاء مباراة فريقه أمام بتروجيت خلال الجولة 19 للدوري الممتاز.ووجه حسام حسن،

على المصري:

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عامر حسين، إيقاف حسام حسن المدير الفني لفريق النادي المصري، 4 مباريات مع توقيع غرامة مالية عليه قدرها 20 ألف جنيه، وذلك لما أبداه من سلوك غير رياضي بعد انتهاء مباراة فريقه أمام بتروجيت خلال الجولة 19 للدوري الممتاز.

ووجه حسام حسن، إشارة حادة عقب نهاية لقاء فريقه ضد بتروجيت، مساء أمس السبت، بستاد الجيش المصرى ببرج العرب في الإسنكدرية، وبمجرد إطلاق الحكم محمد الصباحي صافرة نهاية اللقاء، توجه حسام حسن بإشارة انفعالية تجاه الجهاز الفني لفريق بتروجيت بقيادة طارق يحيى، بعدما حقق الفوز على الفريق البترولي.