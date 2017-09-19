إيقاف التعامل على أسهم إيكون وأكرو مصر

رجب عزالدينأوقفت إدارة البورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، التعامل على أسهم شركتى إيكون للصناعات الهندسية، واكرومصر للشدات والثقلات المعدنية، وذلك لحين الإعلان عن قرارات مجالس إدارة الشركتين. وعقدت شركة الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير –إيكون، اجتماعًا لمجلس الإدارة -أمس الإث

رجب عزالدين

أوقفت إدارة البورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، التعامل على أسهم شركتى إيكون للصناعات الهندسية، واكرومصر للشدات والثقلات المعدنية، وذلك لحين الإعلان عن قرارات مجالس إدارة الشركتين.



وعقدت شركة الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير –إيكون، اجتماعًا لمجلس الإدارة -أمس الإثنين- لنظر مسألة استحواذ إيكون على اكرو مصر للشدات المعدنية، والذى كشفت عنه المال -الأسبوع قبل الماضى.

وأعلنت إدارة البورصة المصرية -الأربعاء الماضى- أن عرض الشراء المقدم على 46% من أسهم شركة إيكون لم يتلقى أى استجابة بعد مدة فترته ليومين إضافيين.

وقالت البورصة، فى بيان سابق، إن عرض الشراء المقدم لم يلق أى استجابة فى السوق خلال فترة السريان المقررة من جلسة 14 أغسطس إلى 11 سبتمبر، ثم قررت مد الفترة إلى 13 أغسطس.

وتقدم عرفات محمد ماجد عبدالصمد صقر، فى يوليو الماضى، بمشروع عرض شراء إجباري لـ46.47% والمكملة لنسبة 100% من أسهم رأسمال الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير – إيكون بقيمة إجمالية 102 مليون جنيه.

وقالت شركة فريست كابيتال للاستشارات المالية، إن السعر المعروض للاستحواذ على حصة 46.4% من الشركة لا يتماشى مع القيمة العادلة للسهم.

ويشغل عرفات محمد ماجد عبدالصمد، منصب رئيس مجلس إدارة الشركة، وكلفت إيكون شركة فريست كابيتال لإعداد دراسة للقيمة العادلة للسهم وإبداء رأيها فى العرض المقدم.



وقدرت شركة فريست القيمة العادلة للشركة بـ545.4 مليون جنيه بواقع 15.30 جنيه للسهم، وهو ما يزيد على سعر العرض المقدم بمعدل الضعف تقريبا .ويبلغ سعر العرض المقدم من رئيس مجلس الإدارة 7.12 جنيه للسهم الواحد.

ويبلغ رأسمال الشركة 106.9 مليون جنيه، موزعاً على 26.7 مليون سهم، بقيمة اسمية 4 جنيهات للسهم.