إيقاف التداول على 15 سهما لمدة نصف ساعة

رجب عزالدين:أوقفت إدارة البورصة المصرية التعامل على 15 سهما متداولا لمدة نصف ساعة خلال منتصف تعاملات جلسة اليوم الإثنين، وذلك لتجاوزهم نسبة الـ5% المقررة وفقا لقواعد التداول. وشملت الأسهم الموقوفة، سهم النصر للأعمال المدنية، وسط وغرب الدلتا، كوم امبو لاستصلاح الأراضى، السعودية المصرية للاست

رجب عزالدين:

أوقفت إدارة البورصة المصرية التعامل على 15 سهما متداولا لمدة نصف ساعة خلال منتصف تعاملات جلسة اليوم الإثنين، وذلك لتجاوزهم نسبة الـ5% المقررة وفقا لقواعد التداول.



وشملت الأسهم الموقوفة، سهم النصر للأعمال المدنية، وسط وغرب الدلتا، كوم امبو لاستصلاح الأراضى، السعودية المصرية للاستثمار والتمويل، ايكون للإنشاء والتعمير، المهندس للتأمين وغيرها.



وتشهد تعاملات البورصة حالة من الصعود المتأرجح بين مؤشرتها منذ الصباح وحتى منتصف التعاملات وسط اتجاه بيعى للمصريين والمؤسسات العربية.



وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.31% عند مستوى 13757 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 2.87% ليصل إلى 694 نقطة حتى المنتصف.



وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 60 سهما من إجمالى 142 سهما متداولا، بينما هبط 44 وبقى 38 دون تغير.