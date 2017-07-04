إيقاف التداول على 13 سهمًا بالبورصة

مصطفى طلعت
قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 13 شركة مقيدة، لمدة نصف ساعة، لتجاوزها نسبة الـ5% صعود، خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء.
وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها كل من الدلتا للسكر، والقاهرة للإسكان والتعمير، والسعودية المصرية للاستثمار والتمويل، والبويات والصناعات الكيماوية، ومصر للأسمنت – قنا، والوطنية للإسكان للنقابات المهنية، وغاز مصر، وأسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية، ومصر الجديدة للإسكان والتعمير، وكفر الزيات للمبيدات والكيماويات، والعامة للصوامع والتخزين، ومصر للألومنيوم، والألومنيوم العربية، وأسيك للتعدين – أسكوم.
يشار إلى أن تعاملات البورصة المصرية، افتتحت تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء، على صعود ملحوظ لمؤشراتها حتى أول نصف ساعة تداول، وارتفع المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.16% إلى 13452 نقطة، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 1.83% ليصل إلى 667 نقطة.