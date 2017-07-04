إيقاف التداول على 13 سهمًا بالبورصة

مصطفى طلعت قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 13 شركة مقيدة، لمدة نصف ساعة، لتجاوزها نسبة الـ5% صعود، خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء. وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها كل من الدلتا للسكر، والقاهرة للإسكان والتعمير، والسعودية المصرية للاستثمار والتمويل، والبويات والصناعات الكيماوي

مصطفى طلعت

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 13 شركة مقيدة، لمدة نصف ساعة، لتجاوزها نسبة الـ5% صعود، خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها كل من الدلتا للسكر، والقاهرة للإسكان والتعمير، والسعودية المصرية للاستثمار والتمويل، والبويات والصناعات الكيماوية، ومصر للأسمنت – قنا، والوطنية للإسكان للنقابات المهنية، وغاز مصر، وأسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية، ومصر الجديدة للإسكان والتعمير، وكفر الزيات للمبيدات والكيماويات، والعامة للصوامع والتخزين، ومصر للألومنيوم، والألومنيوم العربية، وأسيك للتعدين – أسكوم.

يشار إلى أن تعاملات البورصة المصرية، افتتحت تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء، على صعود ملحوظ لمؤشراتها حتى أول نصف ساعة تداول، وارتفع المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.16% إلى 13452 نقطة، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 1.83% ليصل إلى 667 نقطة.