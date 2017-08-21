إيقاف التداول على 11 سهما لتجاوزها نسب الصعود

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 11 شركة مقيدة، لمدة نصف ساعة، لتجاوزها نسبة الـ5% صعود، وذلك بحلول منتصف تداولات اليوم الإثنين، وفقا لآليات التداول المعمول بها.

وشملت الشركات التى تم إيقاف تداول أسهمها، رواد السياحة، وإيديتا للصناعات الغذائية، وريكاب للاستثمارات المالية،، والإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، وروبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك، وراية لخدمات مراكز الاتصالات، والعالمية للاستثمار والتنمية، والشروق الحديثة للطباعة والتغليف، والإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، ومطاحن ومخابز الإسكندرية، والمصرية للأقمار الصناعية (نايل سات).

يذكر أن مؤشرات البورصة استهلت جلسة اليوم، على تباين، حيث صعد المؤشر الثلاثيني “egx30 ” بنسبة 0.44% عند 13083 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70 ” بنسبة 0.48% ليصل إلى 679 نقطة.