إيقاف التداول على سهم القومية للأسمنت للاستفسار عن توقف الأفران

رجب عزالدين: قررت إدارة البورصة المصرية إيقاف التداول على أسهم شركة القومية للأسمنت خلال جلسة اليوم الأربعاء لحين الرد على ما نشر بخصوص ايقاف الأفران رقم (3)،و(4). تأسست الشركة عام 1956،وتعد إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية بنسبة (95.0041%)،وتعمل فى مجال إنتاج الأسمنت والإتجا

رجب عزالدين:

قررت إدارة البورصة المصرية إيقاف التداول على أسهم شركة القومية للأسمنت خلال جلسة اليوم الأربعاء لحين الرد على ما نشر بخصوص ايقاف الأفران رقم (3)،و(4).

تأسست الشركة عام 1956،وتعد إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية بنسبة (95.0041%)،وتعمل فى مجال إنتاج الأسمنت والإتجار فيه بجميع أنواعه والجبس الصناعي وحبيبات الليكا وجميع أنواع الطوب وكذلك جميع المنتجات التى لها علاقة بصناعة الأسمنت ومواد البناء بصفة عامة.

وقالت الشركة فى وقت لاحق إن وزارة قطاع الأعمال العام تقوم بالإشراف على إعادة الهيكلة الخاصة بالشركة، وعرض الشراء الخاص بطاحونة الفحم المدرجة في موازنة العام المالي 2017-2018.

وقالت القومية للأسمنت، في ديسمبر الماضي، إن الشركة القابضة للصناعات الكيماوية قررت تشكيل لجنة لتعديل منظومة الطاقة باستخدام مزيج الفحم مع مصادر اخرى كمصادر بديلة للطاقة التي تستخدمها الشركة.