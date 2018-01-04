إيقاف التداول على جلوبال تيلكوم للرد على استفسارات أزمة الضرائب

قررت إدارة البورصة المصرية إيقاف التعامل على أسهم “جلوبال تليكوم” القابضة لحين الرد على استفساراتها، بخصوص تفاصيل الإيضاح رقم 21 من القوائم المالية والخاص بمخصص مطالبات محتملة.

وقالت الشركة أمس الأربعاء، إن مصلحة الضرائب المصرية حجزت على 990 مليون جنيه، من حسابات الشركة بالبنوك المحلية على خلفية مطالبات ضريبية.

وأضافت “جلوبال تيلكوم” أنها ستطعن على قرار الحجز الصادر من مصلحة الضرائب، منوهة إلى أنها ستسمر فى الوقت الحالى فى الوفاء بالتزامتها .

وارتفعت أرباح الشركة خلال الربع الثانى من 2017 بنسبة 32% لتسجل 35.1 مليون دولار، مقابل 26.5 مليون دولار خلال الفترة المقانة من 2016.

ويبلغ رأسمال “جلوبال تيلكوم” 2.7 مليار جنيه، موزعا على 4.7 مليار سهم، بقيمة اسمية 58 قرشاً للسهم.