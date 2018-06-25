إيقاف التداول على السويس للأكياس والأسمنت وبورتلاند طره

رجب عز الدين:قررت إدارة البورصة المصرية اليوم، إيقاف التداول على أسهم ثلاث شركات مدرجة اعتبارا من جلسة اليوم الإثنين، لحين ورود بيان من الهيئة العامة للرقابة المالية.وتشمل الأسهم الموقوفة، سهم أسمنت بورتلاند طره ، وسهم السويس للأسمنت، وسهم السويس للأكياس، ولم تذكر البورصة مضمون البيان المنتظر صد

رجب عز الدين:



قررت إدارة البورصة المصرية اليوم، إيقاف التداول على أسهم ثلاث شركات مدرجة اعتبارا من جلسة اليوم الإثنين، لحين ورود بيان من الهيئة العامة للرقابة المالية.



وتشمل الأسهم الموقوفة، سهم أسمنت بورتلاند طره ، وسهم السويس للأسمنت، وسهم السويس للأكياس، ولم تذكر البورصة مضمون البيان المنتظر صدوره من الرقابة المالية بخصوص هذه الشركات.



وتقترب شركة “موندي جروب” من الاستحواذ على 70.11% من السويس للأكياس بقيمة 300 -400 مليون جنيه.



وقال مكتب “زكي هاشم” المستشار القانوني للصفقة فى 4 يونيو الجارى، إن مكتبه انتهى من جميع إجراءات ومتطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية فى انتظار الاستعلام الأمني، تمهيدا للحصول على الموافقات النهائية للصفقة.



وتقدمت شركة “موندي” بعرض الشراء الإجباري للهيئة العامة للرقابة المالية في فبراير الماضي، للاستحواذ على 7.66 مليون سهم بسعر 26.01 جنيه للسهم ، لتصل قيمة الصفقة إلى نحو 199.4 مليون جنيه.



وتتضمن الأسهم التي ستقوم موندي بالاستحواذ عليها حصة كل من أسمنت طرة والسويس للأسمنت البالغتين 53.32% و4.52% على التوالي.