إيقاف التداول على أسهم 8 شركات بالبورصة

أوقفت البورصة التداول على أسهم 8 شركات مقيدة، لعدم إرسالها القوائم المالية للعام المالي المنتهي في ديسمبر 2016. وضمت الأسهم الموقوفة كلا من: دايس للملابس الجاهزة، ومصر جنوب أفريقيا للاتصالات، وجلاكسو سميثكلاين، وجولدن بيراميدز بلازا، والعبوات الدوائية المتطورة والعربية، وبولفارا للغزل والنسيج، وسامكريت مصر، ونايل سيتي للاستثمار.
مصطفى طلعت
أوقفت البورصة التداول على أسهم 8 شركات مقيدة، لعدم إرسالها القوائم المالية للعام المالي المنتهي في ديسمبر 2016.
وضمت الأسهم الموقوفة كلا من: دايس للملابس الجاهزة، ومصر جنوب أفريقيا للاتصالات، وجلاكسو سميثكلاين، وجولدن بيراميدز بلازا، والعبوات الدوائية المتطورة والعربية، وبولفارا للغزل والنسيج، وسامكريت مصر، ونايل سيتي للاستثمار.