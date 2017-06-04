بورصة وشركات

إيقاف التداول على أسهم 8 شركات بالبورصة

  مصطفى طلعت أوقفت البورصة التداول على أسهم 8 شركات مقيدة، لعدم إرسالها القوائم المالية للعام المالي المنتهي في ديسمبر 2016. وضمت الأسهم الموقوفة كلا من: دايس للملابس الجاهزة، ومصر جنوب أفريقيا للاتصالات، وجلاكسو سميثكلاين، وجولدن بيراميدز بلازا، والعبوات الدوائية المتطورة والعربية، وبول
2:54 م, الأحد, 4 يونيو 17 2:54 م, الأحد, 4 يونيو 17

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مصطفى طلعت

أوقفت البورصة التداول على أسهم 8 شركات مقيدة، لعدم إرسالها القوائم المالية للعام المالي المنتهي في ديسمبر 2016.

وضمت الأسهم الموقوفة كلا من: دايس للملابس الجاهزة، ومصر جنوب أفريقيا للاتصالات، وجلاكسو سميثكلاين، وجولدن بيراميدز بلازا، والعبوات الدوائية المتطورة والعربية، وبولفارا للغزل والنسيج، وسامكريت مصر، ونايل سيتي للاستثمار.

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