إيقاف التداول على أسهم 8 شركات بالبورصة

أوقفت البورصة التداول على أسهم 8 شركات مقيدة، لعدم إرسالها القوائم المالية للعام المالي المنتهي في ديسمبر 2016.

وضمت الأسهم الموقوفة كلا من: دايس للملابس الجاهزة، ومصر جنوب أفريقيا للاتصالات، وجلاكسو سميثكلاين، وجولدن بيراميدز بلازا، والعبوات الدوائية المتطورة والعربية، وبولفارا للغزل والنسيج، وسامكريت مصر، ونايل سيتي للاستثمار.