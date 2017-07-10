قررت إدارة البورصة المصرية، اليوم الإثنين، إيقاف التداول على أسهم 22 شركة مقيدة، لمدة نصف ساعة، لتجاوزها نسبة الـ5% صعود، وذلك وفقا لآليات التداول المعمول بها بالسوق.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها كل من المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، و”روبكس” العالمية لتصنيع البلاستيك والأكريلك، ومصر للزيوت والصابون، والصناعات الكيماوية المصرية – كيما، والوطنية للإسكان للنقابات المهنية، والعامة لمنتجات الخزف والصيني، وبنك الكويت الوطنى، و”دايس” للملابس الجاهزة، ومطاحن ومخابز شمال القاهرة، وبنك البركة مصر، ومطاحن ومخابز الإسكندرية، وسماد مصر (إيجيفرت)، والدلتا للسكر.

وضمت القائمة أيضا أسهم مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، ومطاحن مصر الوسطي، والبويات والصناعات الكيماوية – باكين، وكفر الزيات للمبيدات والكيماويات، والعامة للصوامع والتخزين، والألومنيوم العربية، ومصر للألومنيوم، والعامة لصناعة الورق – راكتا، والقاهرة للزيوت والصابون.

يشار إلى أن البورصة افتتحت تعاملات جلسة اليوم، على صعود ملحوظ لمؤشراتها، وارتفع المؤشر الثلاثيني “egx30 ” بنسبة 0.85% عند 13454 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70 ” بنسبة 1.45% ليصل إلى 690 نقطة.